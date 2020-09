Ponte Preta renova com terceiro goleiro e libera outro para clube de Portugal

Goleiro Guilherme Nogueira renovou com a Ponte Preta - ( Foto: PontePress/Luiz Guilherme Martins )

A Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual por mais dois anos do goleiro Guilherme Nogueira, de 21 anos, considerado a terceira opção do técnico João Brigatti, atrás de Ivan e Ygor Vinhas. Atualmente ele se reveza como opção no banco de reservas com Luan Ribeiro, outra promessa da equipe alvinegra.

"Tenho oito anos de Ponte, fiz a base inteira aqui, mas ainda não tive a chance de estrear como profissional. Então essa renovação é muito importante para mim: são mais dois anos para que eu possa trabalhar, evoluir e quem sabe realizar o sonho de jogar como titular na Ponte Preta", afirmou o atleta.

A Ponte Preta também confirmou a saída do goleiro Caio Monteiro, de 19 anos. O atleta, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao defender três cobranças de pênalti em uma partida contra o Santos, tinha contrato até fevereiro de 2021, mas foi liberado para assinar com o Alverca, de Portugal.

Como não fazia parte dos planos de João Brigatti, a Ponte Preta entendeu que o melhor seria liberar o atleta e manter 20% de seus direitos econômicos para uma futura venda.

Enquanto se movimenta no mercado, a Ponte Preta foca na Série B do Campeonato Brasileiro, na qual ocupa a quinta posição com 14 pontos. Seu próximo adversário é o Avaí nesta sexta-feira, às 19h15, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada.