Ponte Preta renova com as promessas Thiago Lopes e Léo Naldi

A Ponte Preta acertou nesta sexta-feira as renovações dos contratos com o zagueiro Thiago Lopes e o volante Léo Naldi. Promessas da base, ambos serão utilizados pelo técnico Fábio Moreno na temporada 2021.

Ambos os jogadores receberam a primeira oportunidade no profissional justamente com Fábio Moreno, na goleada sobre o Figueirense, por 7 a 2, na última rodada da Série B do Brasileiro.

Thiago Lopes tem 19 anos e seu novo contrato com a Ponte Preta valerá até 31 de dezembro de 2023. Já Léo Naldi, de 19 anos, assinou vínculo até 31 de dezembro de 2024. Os dois jogadores estão participando dos treinamentos comandado por Fábio Moreno em Itu, onde a delegação da Ponte fica até 25 de fevereiro.

Dois dias depois, a Ponte estreará no Paulistão contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O time alvinegro está no Grupo B ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo.