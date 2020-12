Ponte Preta desafiará jejum de 6 jogos fora de casa para sonhar com o G4

Como se não bastassem as três derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá que enfrentar um jejum de seis jogos sem vitória fora de casa. O desafio deste sábado, às 19 horas, será contra o Confiança no Batistão, em Aracaju, pela 30.ª rodada.

O time de Campinas acumula dois empates e quatro derrotas, sendo três seguidas, em suas últimas seis partidas como visitante. Os paulistas não vencem longe de casa há mais de dois meses, desde 12 de outubro, quando bateram o Náutico, por 2 a 0, no Recife, pela 16.ª rodada. Como forasteira, a Ponte Preta tem 15 pontos em 14 jogos (quatro vitórias, três empates e sete derrotas). Um aproveitamento de 35,7%.

Para acabar com essa seca, o técnico interino Fabinho Moreno deverá fazer alterações em relação ao time que perdeu do Operário-PR por 1 a 0, em Ponta Grossa. O zagueiro Ruan Renato, expulso, e o atacante Bruno Rodrigues, que levou o terceiro amarelo, estão suspensos. Alisson e Luan Dias, respectivamente, serão os substitutos.

"Acho que tendo em vista nosso retrospecto, com três derrotas, algo precisa ser feito para encontrar um melhor futebol e para que o resultado seja satisfatório. É bem provável que a gente faça algumas alterações", admitiu Fabinho Moreno.

A série negativa derrubou a Ponte Preta na classificação e a deixou com 40 pontos, um a mais do que o Confiança. O time deve entrar em campo neste sábado com: Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazaroni; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Luan Dias; Moisés e João Veras.