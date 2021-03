Ponte Preta anuncia mais quatro casos de coronavírus no elenco - Foto: Alvaro Jr/Ponte Preta

Enquanto o presidente Tiãozinho defende a continuidade do Campeonato Paulista mesmo com a pandemia em alta no Brasil, a Ponte Preta segue sendo desfalcada pela covid-19. Nesta sexta-feira, o clube anunciou mais quatro casos no elenco: o goleiro Luan, o lateral-direito Apodi, o volante Dawhan e o meia Renan Mota. Além deles, o próprio Tiãozinho está infectado.

"Os quatro atletas já estavam afastados desde ontem (11), quando saíram os primeiros resultados dos testes como "inconclusivos" e três deles já haviam sido isolado por terem sentido sintomas da doença", comunicou a Ponte Preta em nota oficial.

Dawhan, inclusive, é o primeiro caso de reinfecção no elenco do time alvinegro. Em novembro do ano passado, o volante também testou positivo para a covid-19 e desfalcou a Ponte Preta em alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes desses quatro, outros jogadores já haviam testado positivo para a covid-19 neste início de temporada: os goleiros Ygor Vinhas, Guilherme e Pedrão, o zagueiro Rayan, o volante Barreto e o meia Camilo.

Todos eles já cumpriram o período de isolamento, mas Pedrão, Rayan e Camilo ainda não estão à disposição para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Ygor Vinhas e Barreto, inclusive, atuaram no jogo contra o Gama, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.