Ponte Preta anuncia demissão de Marcelo Oliveira após nova derrota na Série B

A derrota para o Avaí, por 2 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, na noite desta sexta-feira, deixou a situação de Marcelo Oliveira insustentável. Pouco depois do jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta anunciou a saída do treinador.

Contratado para substituir João Brigatti, após dois anos sem comandar times, Marcelo Oliveira assumiu a equipe de Campinas na terceira colocação, com 24 pontos, e entrega em nono lugar - pode ainda perder uma posição -, com 40.

Sob o comando de Marcelo Oliveira, a Ponte tem um aproveitamento de time que luta contra o rebaixamento, de apenas 38%. Em 14 partidas, foram apenas quatro vitórias, além de quatro empates e seis derrotas.

Marcelo Oliveira foi uma indicação do coordenador técnico Fábio Moreno e do preparador físico Juvenilson Souza. Os dois continuam no clube e vão assumir o comando do time no restante da competição. O executivo de futebol, Gustavo Bueno, pediu demissão em caráter irrevogável.