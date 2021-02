Ponte Preta acerta a contratação do atacante Paulo Sérgio para o Paulistão

Depois das saídas de Matheus Peixoto e Tiago Orobó, a Ponte Preta definiu quem vai ser o seu "homem-gol" na temporada de 2021. Trata-se de Paulo Sérgio, que defendeu o CSA na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube alagoano, inclusive, tinha desejo de permanecer com o atacante de 31 anos, mas Paulo Sérgio acabou aceitando a proposta da Ponte Preta. O contrato assinado tem duração até 30 de novembro deste ano.

Revelado no Flamengo e com passagens por Figueirense, Náutico, Operário-PR, Paraná, Avaí, Criciúma, Fortaleza e Juventude, Paulo Sérgio é um dos principais goleadores do Brasil na temporada de 2020.

Defendendo CSA, ABC e FC Cascavel, o atacante marcou 23 gols e ficou atrás apenas de Caio Dantas, ex-Sampaio Corrêa, que fez um a mais.

Paulo Sérgio é o primeiro reforço pontepretano para 2021 e a diretoria espera anunciar mais nomes nos próximos dias, como o meia Gabriel Terra, ex-Juventude, e o atacante Tiago Reis, do Vasco.