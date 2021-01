Ponte Preta abre negociação com a Ferroviária por permanência de zagueiro

Ponte quer permanência de Ryan - (Foto: Reprodução/ Futebol Interior)

A Ponte Preta abriu negociação com a Ferroviária para tratar da permanência do zagueiro Rayan, que tem contrato apenas até o final de janeiro. A diretoria da equipe campineira tenta uma liberação junto ao clube de Araraquara, que tem vínculo com o defensor apenas até abril. O atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer time.

Rayan tem apenas seis jogos com a camisa da Ponte Preta, pois ficou longo período afastado, se recuperando de uma grave lesão. A diretoria, no entanto, entende que o atleta pode render frutos ao clube. Na vitória, por 3 a 1 frente ao CRB, na 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi titular.

Ponte Preta e Ferroviária têm boa relação no mercado. O time de Araraquara adquiriu recentemente os direitos do meia Vinícius Zanocelo, considerado uma das gratas revelações da equipe campineira, por R$ 2 milhões. Por isso, não deverá colocar muitos obstáculos para liberar Rayan.

O zagueiro já tem 31 anos e começou a carreira no São Caetano, passando por Mirassol, Batatais, Red Bull Brasil, Campinense, Icasa, Rio Claro, São José, Santo André, São Bernardo, ASA, Paraná, Ferroviária, Bragantino e Ponte Preta.

Sem chance de acesso, a Ponte Preta encerra sua participação na Série B na sexta-feira, às 21h30, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli. O time campineiro é o oitavo colocado, com 54 pontos, quatro atrás do Juventude, primeiro dentro do G4

