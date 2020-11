Ponte perde pênalti, empata com o Brasil-RS e segue fora do G-4 da Série B

A partida ocorreu hoje, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21ª rodada - (Foto: Divulgação)

A Ponte Preta perdeu a chance de voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas-RS, nesta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21ª rodada. João Paulo perdeu um pênalti no segundo tempo.

O resultado deixou os paulistas no quinto lugar, com 32 pontos, a dois do G-4. Os gaúchos, por outro lado, pararam no 13º lugar, com 26 pontos. Sousa abriu o marcador para o Brasil e Apodi deixou tudo igual para o time de Campinas.

A Ponte Preta começou melhor. De volta ao time, o meia Camilo arriscou de fora da área aos 12 minutos e exigiu grande defesa de Rafael Martins. O goleiro do Brasil voltou a aparecer em chute de Bruno Rodrigues. No rebote, Tiago Orobó perdeu boa chance dentro da pequena área.

O Brasil não se assustou e foi certeiro aos 24 minutos. Sousa aproveitou falta batida por Felipe Albuquerque e abriu o marcador de cabeça, num lance em que foi reclamado impedimento.

A Ponte Preta empatou aos 44 minutos. Apodi recebeu cruzamento de Lazaroni e, na pequena área, completou de cabeça. No minuto seguinte, Matheus Peixoto bateu firme e Rafael Martins evitou a virada da Ponte Preta.

No segundo tempo, a Ponte perdeu pênalti aos 11 minutos. O árbitro marcou pênalti após Luan Dias bater e a bola acertar a mão de Nuno que recebeu o cartão amarelo. Houve muita reclamação por parte dos gaúchos, alegando a falta de intenção. Na cobrança, porém, João Paulo deu a paradinha e chutou para fora. Aos 15, Bruno José arriscou e fez Ygor, goleiro da Ponte, trabalhar.

Aos 25, Matheus Peixoto mandou para o gol, mas Rafael Martins defendeu outra. O goleiro do Brasil apareceu três minutos depois em cabeçada de Peixoto. A Ponte até chegou a marcar aos 42 minutos com Apodi, mas o árbitro deu impedimento. Apesar da insistência, o jogo terminou sem vencedor.

Na 22ª rodada, a Ponte Preta visitará o Vitória na sexta-feira, 20 de novembro, às 16h30, no Barradão, em Salvador. No sábado, às 16h30, o Brasil-RS enfrentará o lanterna Oeste na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 x 1 BRASIL DE PELOTAS-RS

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni (Yuri); Barreto, Camilo (Wanderley) e João Paulo (Vinícius Zanocelo); Bruno Rodrigues, Guilherme Pato (Luan Dias) e Tiago Orobó (Matheus Peixoto). Técnico: Marcelo Oliveira.

BRASIL DE PELOTAS-RS- Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Nuno, Heverton e Alex Ruan; Sousa (Gustavo Cazonatti), Bruno Matias, Bruno José e Matheus Oliveira (Gegê); Dellatorre (Bruno Santos) e Danilo Gomes (Jarro Pedroso). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Sousa, aos 24, e Apodi, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (Ponte Preta); Sousa, Nuno e Gustavo Cazonatti (Brasil).

RENDA e PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).