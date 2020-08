Pol Espargaró lidera treinos livres da MotoGP na etapa da Estíria

Atual campeão e principal referência da MotoGP nos últimos anos, o espanhol Marc Márquez segue fora da disputa, após nova cirurgia no braço direito. - (Foto: Soe Zeya Tun/ Reuters/ O Estadão)

O espanhol Pol Espargaró foi o mais rápido nesta sexta-feira, no primeiro dia de atividades na pista do Circuito de Spielberg, na etapa da Estíria da MotoGP, na Áustria. Ele marcou o melhor tempo do dia na segunda sessão de treinos livres, desbancando os principais favoritos ao título da temporada.

O piloto da equipe KTM marcou 1min23s638, superando o tempo exibido por Jack Miller na primeira sessão. O australiano, da equipe Pramac, havia anotado 1min23s859. Também foi no treino livre que abriu o dia que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e o português Miguel Oliveira (KTM) registraram o terceiro e o quarto melhor tempo desta sexta, com 1min23s863 e 1min23s898, respectivamente.

Eles foram seguidos pelo japonês Takaaki Nakagami (1min23s904) e pelos espanhóis Joan Mir (1min23s907) e Alex Rins (1min24s009). O Top 10 teve ainda o espanhol Maverick Viñales (1min24s060), o italiano Franco Morbidelli (1min24s187) e o sul-africano Brad Binder (1min24s251).

Líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo registrou apenas o 14º melhor tempo do dia, com 1min24s381, ainda na primeira sessão. Na segunda, o piloto da Yamaha SRT abusou dos erros e foi mais lento, com 1min24s643. O multicampeão Valentino Rossi também ficou abaixo do esperado. Não passou do 13º posto, com 1min24s378.

Atual campeão e principal referência da MotoGP nos últimos anos, o espanhol Marc Márquez segue fora da disputa, após nova cirurgia no braço direito.

O treino classificatório em Spielberg será disputado neste sábado, às 9h10. No domingo, a largada está marcada para as 9 horas.