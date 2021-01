Pochettino valoriza elenco do PSG e desconversa sobre interesse em Messi

Pochettino testa positivo para covid-19 e não dirige PSG contra o Angers - (Foto: Bertrand Guay/AFP)

Contratado pelo Paris Saint-Germain há cerca de um mês, o técnico argentino Mauricio Pochettino está nos últimos dias de seu isolamento por ter tido resultado positivo para a covid-19. Ele prevê que já poderá comandar a equipe do banco de reservas nesta sexta-feira contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês. Nesta quarta, concedeu entrevista à rádio argentina Cadena Sur na qual valorizou o elenco que tem e desconversou sobre um interesse em Lionel Messi, do Barcelona.

"Não sei o que vai acontecer. Escutei essas afirmações e, com toda a sinceridade, não tive tempo de conversar sobre absolutamente nada (envolvendo negociações com Messi). Estamos focados em encontrar a melhor forma de competir, vencer jogos e chegar à Liga dos Campeões nas melhores condições. Muitas vezes, qualquer afirmação ou frase minha como treinador do PSG pode ser mal interpretada. Tenho muito respeito pelos jogadores que tenho na minha equipe, mas tenho que ter respeito pelos jogadores das outras equipes", disse Pochettino.

O treinador afirmou ainda que conta com o atacante francês Kylian Mbappé para os próximos anos - o jogador é visto como candidato a se transferir para o Real Madrid na próxima temporada.

"O clube está trabalhando e se esforçando para renovar os jogadores que acredita serem importantes e é claro que Mbappé tem um enorme potencial. Que treinador não gostaria de ter Mbappé na sua equipe? Temos uma relação muito boa com ele, que está muito feliz em Paris. Veremos o que acontecerá. Não tenho dúvidas de que ele adora estar em Paris", comentou.

Pochettino relembrou uma frase dita em 2018 sobre a sua rejeição em treinar o Barcelona. Ele mostrou arrependimento por falar à época que "preferia trabalhar em sua granja na Argentina do que treinar o Barcelona".

"Quando falei da granja e do Barça acho que me excedi. As coisas podem ser ditas de outra forma. Tenho amigos que são do Barça, mas sou 'periquito' e me parece impossível criar uma identificação com o Barça. Ninguém iria entender", finalizou o argentino, se referindo à sua relação dos tempos de jogador com o Espanyol, um dos principais rivais do Barcelona.