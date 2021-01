Plano Municipal de Esporte e Lazer garante inclusão e vai contemplar toda a sociedade campo-grandense

Pela primeira vez na história, Campo Grande terá um Plano Municipal de Esporte e Lazer que vai assegurar ações voltadas aos atletas profissionais e amadores, profissionais de educação física e, principalmente, a população. Com transmissão ao vivo pela internet, o documento que será sancionado na segunda-feira (18) pelo prefeito Marquinhos Trad, será inclusivo e vai abranger todas as faixas etárias, além de garantir a realização de eventos e a continuidade dos projetos esportivos e de lazer de forma gratuita.

Com duração de até oito (8) anos, o Plano tem ao todo 12 temas norteadores que estabelecem metas, objetivos estratégicos e ações que contemplam os conceitos da prática esportiva e atendem todo o conjunto da população campo-grandense. Entre os tema estão: esporte e lazer, formação esportiva e aperfeiçoamento profissional, além disso, tem metas e ações para política de financiamento e manutenção dos espaços públicos.

O Plano Municipal é um instrumento de gestão fundamental na implementação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer e consolidação das políticas públicas do setor. Para a população significa a garantia da continuidade dos programas e projetos executados pela Funesp, e também a garantia da aplicação e fiscalização dos recursos públicos aplicados nesta área.

“A Prefeitura de Campo Grande cria um marco histórico ao elaborar e implementar o primeiro Plano Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Conselho Municipal do segmento. Além de todos os profissionais envolvidos na área do esporte e lazer, o plano contemplará, principalmente, a população que frequenta as oficinas e espaços públicos (parques e praças). Além de atender todas as faixas etárias, o plano inclui os grupos minoritários como deficientes, comunidade indígena, quilombolas e etc”, explica o diretor presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Rodrigo Terra ressalta que através desse plano, a Prefeitura consolida a realização de eventos e a garantia da continuidade dos projetos esportivos e de lazer de forma gratuita a toda população. “Tudo isso será possível, pois o plano traz uma política de financiamento que garantirá os recursos necessários para uma nova era do esporte e lazer em Campo Grande”, garante o titular da Fundação de Esporte da Capital.

Elaboração

O plano foi elaborado a partir de uma construção coletiva durante o ano de 2020, pelos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, agregando ideias e propostas apresentadas por pessoas de diferentes segmentos do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil Organizada, bem como outras contribuições advindas da consulta pública realizada junto à população campo-grandense. O documento será reavaliado a cada 4 anos.

Transmissão ao vivo

O evento de assinatura do Plano Municipal de Esporte e Lazer será transmitido ao vivo na segunda-feira (18.01), a partir das 9 horas (horário de MS) via facebook no link – https://www.facebook.com/Funespcg