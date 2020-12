Pivô da NBA revela que perdeu a mãe e outros seis familiares para a covid-19

Karl-Anthony Towns e seus pais. - (Foto: Reprodução/Instagram)

Em preparação para sua sexta temporada com o Minnesota Timberwolves, o pivô e estrela do time Karl-Anthony Towns declarou recentemente que ainda está em processo de luto por sua mãe, Jacqueline Cruz-Towns, e outros seis membros de sua família, vítimas fatais das complicações do coronavírus.

"Eu tenho passado por muita coisa, começando obviamente pela minha mãe", disse Towns nesta sexta-feira. "Na noite passada recebi uma ligação que dizia que perdi meu tio. Eu sinto que estou um pouco mais maduro pela vida e mais humilde."

No dia 25 de março, Towns publicou um vídeo bastante emotivo em que dizia que sua mãe tinha sido entubada e estava em coma induzido para conseguir lidar com as complicações da covid-19. Foi então que no dia 13 de abril veio a notícia da morte Jacqueline Cruz-Towns, aos 58 anos. O pai do jogador da NBA também foi infectado, mas conseguiu se recuperar.

"Eu tenho visto muitos caixões nos últimos sete meses", relatou Towns. "Eu conheço um monte de gente - na minha família e na de minha mãe - com covid-19. Eu sou o único que ainda procurou por respostas, tentando descobrir como manter a saúde."

Towns ainda fez questão de enfatizar a importância da informação concreta, pensando em se prevenir do coronavírus. "É muita responsabilidade sobre mim em manter minha família bem informada e por fazer tudo o que é necessário para mantê-los vivos."

O pivô dos Wolves tem feito várias postagens nas redes sociais para conversar sobre o assunto, dando seu depoimento pelas experiências pelas quais passou. Segundo ele, existe uma necessidade em compartilhar sua história para ajudar mais pessoas a entender melhor o efeito da pandemia.

Towns contou ainda que seus colegas de time, especialmente D'Angelo Russell, o ajudaram e o consolaram após a morte de sua mãe. O astro revelou que recebeu inúmeras mensagens de texto e ligações de diversas pessoas de dentro da franquia de Minnesota. Voltar a jogar basquete será um desafio, afinal, Jacqueline raramente perdia uma partida de seu filho.