Pia aprova período de treinos e exalta 'coesão' na seleção brasileira

Pia também comentou recentemente sobre o vídeo que viralizou nos últimos dias nas redes sociais - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A técnica Pia Sundhage ficou satisfeita com os testes realizados no período de treinos da seleção brasileira feminina encerrado nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A treinadora sueca comemorou a oportunidade e exaltou a "coesão" que a equipe alcançou nestes últimos dias, já pensando na Olimpíada de Tóquio, em julho do próximo ano.

"Esses dez dias foram muito importantes para nós repetirmos a nossa ideia de jogo. Para algumas delas foi um desafio porque foi a primeira vez conosco, já outras estão acostumadas. Acredito que juntas neste período nós nos tornamos um grupo mais coeso. A coisa mais importante avaliada neste período é que acho que elas agora sabem o nível de velocidade que nós jogamos, isso é algo que elas irão levar para o seus clubes", comentou.

Para este período de treinos, Pia fez sua segunda convocação do ano. A primeira havia sido em março, antes da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. No total, oito jogadoras estrearam na seleção.

"Esses dias na Granja Comary foram muito efetivos e dinâmicos porque nós trouxemos jovens atletas e elas fizeram algumas perguntas para as mais experientes, é muito bom essa mistura, é dinâmico e eu também acredito que ficamos mais coesas em relação ao primeiro dia", disse a treinadora.

"Algumas jogadoras se comparadas ao primeiro treino com o último, melhoraram muito, especialmente, quando jogamos 11 x 11. Nós mudamos algumas jogadoras de posição e isso foi interessante, especialmente com as novas atletas. Em especial, quando se trata das novas jogadoras é fácil ter um novo olhar, mas também é preciso ter esse mesmo olhar com as jogadoras mais experientes. Essa mistura nos proporcionou bons dias aqui na Granja Comary", afirmou.

Pia também comentou nesta terça o vídeo que viralizou nos últimos dias nas redes sociais. Nele, a técnica da seleção interpreta a música "Anunciação", de Alceu Valença, de um jeito bem própria, com pequenas mudanças na letra. E fez uma relação entre a canção e o momento vivido pelo futebol feminino.

"Quando se trata do 'Tu vens', eu de fato acredito que essa música se tornou algo a mais que uma música, se tornou algo que nós desejamos, algo que está acontecendo agora mesmo e eu posso realmente sentir isso. Estão nos vendo! Nesse país, nós temos meninas e mulheres jogando e envolvidas no jogo, e também tendo voz. Não será apenas uma medalha de ouro ou qualquer outra medalha, não é apenas disso que se trata, mas sim da atitude, porque nós estamos em busca dos nossos sonhos. Então essa canção mostra que os sonhos se tornam realidade", disse a técnica.