Phil Neville deixa seleção inglesa feminina e assina com time de Beckham nos EUA - (Foto: Inter Miami/Twitter)

Companheiros e campeões com o Manchester United, David Beckham e Phil Neville vão trabalhar novamente juntos. O ex-treinador da seleção feminina da Inglaterra aceitou o convite para dirigir o Inter Miami, dos Estados Unidos, que é presidido pelo ex-astro inglês.

"Phil Neville não é mais técnico da Inglaterra, com efeito imediato. Havia rumores há algum tempo após o interesse do Inter Miami de David Beckham", informou a Associação de Futebol da Inglaterra. Pouco tempo depois, o time americano anunciou o acerto com o treinador, agora supervisionado pelo amigo Beckham.

Neville substitui o uruguaio Diego Alonso, que iniciou o projeto de um dos times caçulas do futebol dos Estados Unidos. "O ex-técnico da seleção feminina da Inglaterra foi nomeado segundo técnico principal na história do clube", postou o Inter Miami.

Beckham fez questão de festejar o acordo com o ex-companheiro e amigo. "Eu conheço o Phil desde que éramos adolescentes na academia do Manchester United", disse o astro, em comunicado. "Compartilhamos um DNA de jogador e fomos treinados por algumas das melhores referências do futebol. São esses valores que sempre quis ter em nosso clube."

Neville também falou sobre sua nova missão na carreira. "Este é um clube muito jovem, com muito potencial", elogiou. E completou sobre o que pretende na nova casa. "Sou comprometido em desafiar a mim mesmo, meus jogadores e todos ao meu redor a crescer e construir uma cultura de futebol competitiva na qual todos podemos nos orgulhar."