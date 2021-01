Petrovic chama seleção cheia de novidades para Eliminatórias da Copa América

Aleksandar Petrovic - (Foto: Fiba/Divulgação)

Com a seleção brasileira classificada antecipadamente para a Copa América Masculina de Basquete, o técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta segunda-feira a lista preliminar de convocados para os últimos compromissos da equipe nas Eliminatórias, em 21 e 22 de fevereiro, em Cali, na Colômbia, diante de Paraguai e Panamá, respectivamente. E preparou uma relação cheia de novidades.

Petrovic vai aproveitar a oportunidade para observar jogadores visando os próximos anos da seleção. Assim, chamou o pivô Vinícius Lúcio, do Joventut Badalona, da Espanha, o armador Ruivo e o ala Anderson Barbosa, ambos do Paulistano, e os também alas Dimitri Sousa, do Scandone Avellino, da Itália, e Túlio da Silva, do Caxias do Sul, além do ala/pivô Renan Lenz, do São Paulo, e do pivô Gruber, do Mogi das Cruzes.

A lista também tem o retorno do armador Rafa Luz, do Murcia, e de Jhonatan (ala) e Léo Demétrio (ala/pivô), ambos do Flamengo. Presentes na convocação anterior, em novembro, Georginho, Caio Pacheco, Gui Santos, Lucas Dias, Márcio, Lucas Mariano e Rafael Mineiro voltaram a ser lembrados pelo treinador.

"Mais do que ganhar os jogos, para mim é importante provar alguns jogadores. Depois do Pré-Olímpico e Jogos Olímpicos, teremos a saída de alguns jogadores. O Brasil precisa de novos jogadores. Essa janela, o mais importante é ter alguns nomes para cobrir a posição 3 no futuro. E também, alguns atletas que estão sempre nas listas, já conheço. Agora quero dar oportunidade para todos. Não é que tenho dúvidas, quero ver como se comportam. Temos nomes novos, mas sempre quatro, cinco atletas que têm mais experiências. Não podemos usar todos os 12 jogadores jovens. Essa lista não tem qualquer ligação com Pré-Olímpico ou Olimpíada. Para isso, tenho tudo muito claro. Essa lista é pensando também nos próximos anos", explicou Petrovic.

Os atletas chamados vão passar pelos testes PCR para estarem elegíveis para os confrontos em Cali, seguindo os protocolos exigidos pela Fiba. E dessa relação vai sair os 12 jogadores que atuarão pela seleção em Cali. A programação prevê a viagem para a Colômbia em 16 de fevereiro, com quatro dias de treinos antes dos duelos com o Panamá e Paraguai

Confira a lista de convocados da seleção:

ARMADORES: Georginho (São Paulo), Felipe Ruivo (Paulistano), Caio Pacheco (Bahía Basket/ARG) e Rafa Luz (Murcia/ESP).

ALAS: Gui Santos (Minas), Jhonatan (Flamengo), Anderson Barbosa (Paulistano), Dimitri Sousa (Scandone Avellino/ITA) e Tulio da Silva (Caxias do Sul)

ALA/PIVÔS: Lucas Dias (SESI Franca), Léo Demétrio (Flamengo), Márcio (SESI Franca) e Renan Lenz (São Paulo).

PIVÔS: Lucas Mariano (São Paulo), Vinícius Lúcio (Joventut Badalona/ESP), Rafael Mineiro (Flamengo) e Gruber (Mogi das Cruzes).