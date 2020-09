Partida do Campeonato Português é adiada por causa de 29 casos da covid-19

Campeonato Português - (Foto: Portimonese Futebol Sad/Agência brasil)

O jogo entre Sporting Lisboa e Gil Vicente, pela primeira rodada do Campeonato Português, marcada para esse sábado, no estádio José Alvalade, em Lisboa, foi adiado depois do registro de vários casos da covid-19 nas duas equipes - são 29 no total. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde locais.

A administração regional de saúde do norte de Portugal concluiu que "não estão reunidas as condições necessárias" para a realização deste jogo, conforme comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira. A nova data da partida ainda não foi divulgada pela Liga de Clubes, empresa que organiza o Campeonato Português.

O Gil Vicente, clube do norte de Portugal, tem 19 casos positivos do novo coronavírus, dos quais 11 são jogadores e oito, membros da comissão técnica. Já o Sporting Lisboa detectou 10 casos da covid-19 - oito são atletas assintomáticos. Esses resultados positivos, inclusive, causaram o cancelamento de um amistoso contra o Napoli, em casa, que seria no último domingo.

Nenhum dos clubes confirmou a identidade dos infectados, mas, segundo a imprensa local, entre eles estão os treinadores do Sporting Lisboa, Ruben Amorim, e o do Gil Vicente, Rui Almeida.

O Campeonato Português começa nesta sexta-feira com dois jogos, sem a presença de público. Destaque para o Benfica, do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, que enfrenta o Famalicão, fora de casa. O campeão Porto joga neste sábado contra o Sporting Braga.