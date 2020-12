Parceria entre SBT e Disney trava e Globo pode renovar contrato com a Fórmula 1

F1 - (Foto: Agência Brasil)

A temporada da Fórmula 1 chegou ao fim no último domingo, mas as negociações para a transmissão da categoria na TV continuam agitadas. Tudo caminhava para que uma parceria entre SBT e Disney pudesse assumir o controle das exibições da F-1, mas as conversas travaram e a Globo volta a se animar com a possibilidade de permanecer com os direitos da principal categoria de automobilismo mundial.

O SBT e a Disney conversam há algumas semanas para selar a parceria. Os canais assumiriam a transmissão. A ideia seria que o SBT passasse a corrida na TV aberta e os canais Disney (ESPN e Fox Sports) ficariam com os treinos e reprise das provas, em horários alternativos. Mas a empresa americana decidiu recuar após longa análise mercadológica. O acordo ainda não está totalmente desfeito, mas as chances de acordo foram reduzidas.

A visão da Disney é que não seria rentável investir na Fórmula 1 neste momento, em que o mundo tenta se reerguer economicamente, em razão do novo coronavírus. O retorno de patrocinadores e audiência não seriam suficientes para a transmissão gerar lucro. A emissora de Silvio Santos descarta a possibilidade de fazer uma proposta sozinha, também pela questão financeira. O recuo da Disney pegou o SBT de surpresa. A emissora até analisava o mercado em busca de comentaristas para a F-1. O narrador seria Téo José.

A Liberty Media, grupo proprietário da Fórmula 1, deixou claro aos interessados que por menos de US$ 22 milhões (cerca de R$ 112 milhões) nem se sentaria para conversar. Mas as desistências e a dificuldade de acerto fizeram com que a empresa já aceitasse reduzir valores. A Band e a TV Cultura chegaram a demonstrar interesse, mas também saíram da briga em razão das altas cifras.

A transmissão da Fórmula 1 para o Brasil parece estar mais complicada que o esperado. Em setembro, o consórcio Rio Motorsports comprou os direitos e o objetivo era revender para alguma emissora. Mas em novembro, o acordo foi desfeito. Neste momento, a temporada de 2021 da F-1 não terá transmissão no Brasil, embora o GP de São Paulo tenha sido confirmado para os próximos cinco anos.

GLOBO VAI TRANSMITIR A FÓRMULA 1 EM 2021? - Em agosto, a emissora carioca informou que não renovaria o contrato com a Liberty Media. O motivo principal seria a situação financeira. A Globo, assim como a maioria das empresas pelo mundo, teve uma queda brusca de receitas e analisou que seria pesado manter a prova em sua grade de programação. Mas a falta de opção pode fazer com que a emissora continue como detentora dos direitos da F-1.

A Globo conversa com a Liberty Media há alguns meses, mas deixa claro que os valores para um acerto seriam menores do que eram pagos anteriormente. O acordo poderia ser fechado entre US$ 18 milhões (R$ 91,7 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 101, 9 milhões). Como os possíveis concorrentes também não conseguem oferecer ofertas melhores, neste momento a Globo é quem aparece como favorita para assinar.

A diferença de valores parece ser pequena entre o que quer a Liberty Media e o que oferece a Globo. Algo em torno de R$ 10 milhões. Neste pacote não está incluso o valor gasto para viagens, equipamentos e transmissão das corridas, sejam elas no SporTV ou na Globo.