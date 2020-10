Palmeiras negocia a contratação do técnico português Abel Ferreira

Abel Ferreira pode ser o novo técnico do Palmeiras - ( Foto: Estadão/Twitter/Braga )

A procura do Palmeiras por um técnico estrangeiro pode estar chegando ao fim. O clube tem conversas bem encaminhadas com o português Abel Ferreira, que atualmente dirigente o PAOK, da Grécia, clube que está na Liga Europa e recentemente eliminou o Benfica, de Jorge Jesus, na Liga dos Campeões. O acerto pode acontecer nesta quinta-feira.

O Palmeiras negocia com o clube grego o pagamento da multa rescisória, mas tem um acordo verbal com o treinador de 41 anos e que se mostrou muito interessado em trabalhar no Brasil. A informação foi divulgada pelo site Goal e confirmada pelo Estadão com representantes do time alviverde.

O PAOK, time de Abel Ferreira, jogará nesta quinta-feira contra o Granada, pela Liga Europa, às 17h (horário de Brasília). O treinador deve se manifestar sobre o assunto após a partida e existe a possibilidade dele já anunciar sua saída.

Há cerca de 15 dias, o Palmeiras demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo e deste então, tenta contratar um treinador estrangeiro. Miguel Ángel Ramírez aceitou, mas disse que só poderia assumir o cargo após o Independiente Del Valle deixar a Libertadores.

O Palmeiras não quis esperar e foi atrás de Ariel Holan (Universidad Católica), Sebastian Beccacece (Racing-ARG) e Gabriel Heinze, mas as conversas não evoluíram com nenhum deles.

Vale lembrar que o Vasco contratou recentemente o português Ricardo Sá Pinto e o Flamengo teve um ano histórico em 2019 sob o comando de Jorge Jesus, que hoje está no Benfica.

QUEM É ABEL FERREIRA?

Abel Ferreira foi um lateral-direito que só jogou em clubes portugueses. Ele defendeu o Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Em 2011, iniciou a carreira como treinador e após trabalhar no Sporting e no Braga, em julho do ano passado deixou Portugal para trabalhar no PAOK, da Grécia.

O PAOK é o sexto colocado do Campeonato Grego, com nove pontos em cinco jogos, e está invicto. Foram duas vitórias e três derrotas. Na Liga Europa, a equipe estreou com um empate por 1 a 1 com o Omonia e fará a segunda rodada nesta quinta, contra o Granada.