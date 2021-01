Palmeiras faz primeiro treinamento no Rio antes da final da Libertadores

O Palmeiras realizou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino desde que chegou ao Rio de Janeiro. O time alviverde treinou no Engenhão e deu sequência à preparação para a final da Copa Libertadores contra o Santos, no sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã.

A equipe chegou ao estádio às 16h, e os atletas fizeram trabalhos preventivos e ativação muscular no vestiário por uma hora. Na sequência, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos. As atividades são fechadas à imprensa, vale ressaltar, por conta do protocolo de prevenção contra a covid-19.

O treinador português e seus auxiliares deram vários orientações durante a movimentação. Por fim, separados em dois grupos, os atletas aprimoraram bolas aéreas (defensivas e ofensivas) e cobranças de faltas e pênaltis.

O técnico tem quase todo o elenco à disposição, algo raro nesta temporada. Apenas os jovens atacantes Wesley e Luan Silva estão fora. Em tratamento de lesões, os dois cumpriram cronograma na lateral do gramado.

Recentemente, Felipe Melo se recuperou de cirurgia no tornozelo direito e está à disposição. Contra o Vasco, ele foi titular pela primeira desde que retornou aos gramados. A tendência é de que comece entre os reservas. Gustavo Gómez, Patrick de Paula e Gabriel Veron também se livraram dos problemas musculares e poderão jogar. O zagueiro certamente será titular. Já os jovens devem iniciar a decisão no Maracanã no banco.

Uma provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Willian); Rony e Luiz Adriano.

O Palmeiras faz nesta sexta, no Engenhão, o último treino antes da grande final da Libertadores. A atividade está marcada para as 16h30. Antes, às 14h45, haverá um reconhecimento do palco da partida. Às 14h15, Abel Ferreira e Gustavo Gómez darão entrevista coletiva no Maracanã.