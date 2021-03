Palmeiras faz cronograma de férias para o elenco e usará reservas no Paulistão

Weverton será um dos jogadores a ganhar férias a partir desta segunda-feira - (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Depois de três títulos na temporada 2020 e de uma maratona de 77 jogos disputados, o Palmeiras vai dar férias aos principais jogadores e ao treinador português Abel Ferreira. Pelas próximas semanas, o time vai disputar o Campeonato Paulista com garotos das categorias de base e reservas poucos utilizados. A diretoria e a comissão técnica prepararam uma escala de descanso para todos terem essa oportunidade. As turmas para a folga foram definidas para dar prioridade a quem atuou mais na temporada.

Após vencer o Grêmio por 2 a 0 no domingo e conquistar a Copa do Brasil, o Palmeiras encerrou a temporada 2020 e começa a pensar em 2021 pelas férias. A equipe está desde o fim de agosto com uma sequência de dois jogos por semana. "Vamos dividir toda a gente do CT, do treinador, jogadores, diretores, departamento médico. Fizemos uma planificação no meu entender muito bem feita com a comissão técnica. Precisamos desligar um pouco a ficha e vamos nos revezar. Foi o que decidimos", contou o treinador.

Abel revelou que vai viajar a Portugal para visitar a mulher e as filhas. O time deve ser comandado nas próximas partidas por um dos seus auxiliares. Nesta segunda-feira alguns jogadores já vão ganhar 10 dias de descanso. Quando eles voltarem, será a vez de outra turma descansar. Isso valerá também para membros da comissão técnica e diretoria, como o executivo Anderson Barros e o gerente de futebol Cícero Souza.

"Vamos revezar para que os interesses do clube estejam acima dos individuais. Temos de fazer alternadamente uma pausa e peço desculpas se não me virem no banco por algum momento, mas meus jogadores sabem que estarei presente todos os dias. Mas tenho de atravessar o Atlântico, carregar energias", disse Abel em referência à ida para Portugal.

Entre a troca de uma turma e outra para esses 10 dias de férias, o Palmeiras se programou para ter o elenco inteiro à disposição para o clássico do próximo dia 21 contra o São Paulo, no Allianz Parque. Para o mês de abril, todos já estarão reintegrados para a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, da Argentina, e para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores.

A temporada 2021 já teve início para o Palmeiras na última quarta-feira, quando estreou diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista. A equipe volta a campo pela competição já nesta quinta diante do São Caetano, no Allianz Parque. A decisão de dar férias aos titulares também foi tomada pelo Flamengo neste início de temporada. O time carioca tem disputado o Estadual com jogadores da base.

Confira a programação de férias do Palmeiras: