Palmeiras 'envelopa' vestiário com imagens de conquistas, mas Corinthians encobre

Corinthians improvisou para esconder imagens do Palmeiras - (Foto: Reprodução)

O Palmeiras "envelopou" o vestiário do visitante do Allianz Parque com imagens de conquistas do clube, horas antes do início da final do Campeonato Paulista, neste sábado. O Corinthians, por sua vez, escondeu os adesivos com bandeiras alvinegras.

O vestiário de visitante do Allianz Parque costuma ter cor neutra. As imagens das conquistas do Palmeiras irritaram a diretoria do Corinthians, que agiu rapidamente e teve de improvisar para encobrir os adesivos. Nas redes sociais, o Corinthians provou ao escrever que "sobrou tecido, só não achamos o Mundial".

Em 2018, quando o Corinthians foi campeão paulista sobre o Palmeiras no Allianz Parque, o clube do Parque São Jorge "envelopou" o vestiário do visitante em preto e branco, com símbolos do clube e mensagens de incentivo. Após o título, o Corinthians divulgou em suas redes sociais imagens do vestiário.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista. Como o duelo de ida terminou empatado sem gols na Arena Corinthians, na última quarta-feira, quem ganhar neste sábado fica com o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.