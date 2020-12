Palmeiras encerra preparação para enfrentar o América-MG na Copa do Brasil

O técnico Abel Ferreira - (Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras)

O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira, os últimos detalhes de olho no duelo com o América-MG. O time paulista recebe o rival mineiro nesta quarta, no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Um resultado positivo pode oferecer tranquilidade no duelo de volta para o clube paulista.

Para levar a vantagem para Minas Gerais, o técnico Abel Ferreira optou por trabalhar a posição de seus comandados em campo, visando surpreender a equipe de Lisca. Além de estratégias e esquemas táticos, o time trabalhou a posse de bola e quebra de linhas adversárias. Os atacantes fizeram trabalhos específicos, focados na finalização para o gol.

Recuperados, mas ainda sem certeza se irão a campo, o atacante Luiz Adriano e o defensor Alan Empereur treinaram novamente com a equipe. Rony, que foi poupado diante do Internacional, é outro nome que volta ao Palmeiras e deve ter lugar garantido entre os titulares.

O volante Patrick de Paula também foi novidade no treinamento, mas teve de sair para voltar a fazer trabalhos de transição física e permanece fora de combate. Outro desfalque para o treinador português é o atacante Breno Lopes, que já atuou na Copa do Brasil pelo Juventude.

A campanha do Palmeiras é considerada relativamente tranquila, já que não enfrentou nenhum time muito tradicional nesta competição. O time alviverde superou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final e o Ceará nas quartas. Porém, se passar do América-MG, enfrenta o vencedor de São Paulo e Grêmio.

A bola rola para Palmeiras e América-MG às 21h30 (horário de Brasília). A arbitragem ficará responsável por Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul, que será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. Daniel Nobre Bins será o árbitro responsável pelo VAR.