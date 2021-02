Palmeiras corta Gabriel Veron por lesão e inscreve Lucas Esteves no Mundial

O Palmeiras cortou nesta sexta-feira o atacante Gabriel Veron da lista dos 23 atletas inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, realizado no Catar. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o jogador de 18 anos não terá tempo hábil para se recuperar até o fim do torneio e vai dar lugar ao lateral-esquerdo Lucas Esteves na relação de atletas aptos a jogar. O clube já comunicou a mudança à Fifa.

A mesma lesão tirou Gabriel Veron da disputa da final da Copa Libertadores, contra o Santos, no último dia 30. O Palmeiras levou o jogador ao Catar na esperança de que o tratamento intensivo pudesse deixar o atacante disponível ao menos para uma possível final, no dia 7. Mas nesta sexta-feira a comissão técnica definiu que não seria possível a revelação se recuperar a tempo.

Esteves viajou ao Catar no grupo de cinco jogadores extras levados pelo técnico Abel Ferreira para completar os treinos. Além dele, a equipe foi ao torneio com o zagueiro Renan e os atacantes Wesley, Breno Lopes e Gabriel Silva como os outros suplentes. Apesar de ter marcado o gol do título da Libertadores, Breno Lopes não pôde ser inscrito no Mundial porque chegou ao clube depois do fim da janela de transferências internacionais.

A mudança na lista de inscritos só foi possível porque estava dentro do prazo permitido pelo regulamento. Até 24 horas antes da estreia as equipes podem efetuar trocas. O Palmeiras jogará no Mundial de Clubes no domingo, contra o Tigres, do México. O jogo será às 15h (horário do Brasília). Se vencer, o time alviverde vai disputar a final do torneio na quinta-feira contra o ganhador do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique.