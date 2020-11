Palmeiras contrata zagueiro Alan Empereur, do Hellas Verona, por empréstimo

Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Alan Empereur, do Hellas Verona - ( Foto: Divulgação/Verona)

O Palmeiras acertou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro brasileiro Alan Empereur, que estava no Hellas Verona, da Itália. O defensor, de 26 anos, que também atua na lateral esquerda, chega por empréstimo até junho de 2021, com a opção de ser comprado ao final desse período.

Natural de Ipatinga-MG, Alan é canhoto e foi formado pelo Atlético-MG. Ele não atuou profissionalmente no futebol brasileiro, já que foi negociado com a Fiorentina ainda na base. No time italiano, atuou pelas equipes sub-15, sub-17 e sub-19, tendo sido capitão em alguns jogos.

O jogador tem larga experiência no futebol italiano. Além da Fiorentina, acumula passagens por Ischia, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari e, por fim, o Verona, seu último clube, onde estava desde 2018.

Ao todo, contando as participações na Série C, Série B e Série A italianas, Alan disputou mais de 100 partidas. Na atual temporada, vinha sendo titular e o último jogo em que atuou foi no dia 2 deste mês, contra o Benevento. Ele é o quarto reforço do Palmeiras nesta temporada. Antes dele, vieram Viña, Rony e Kuscevic.

O Palmeiras tenta se mexer no mercado para reforçar o elenco, que sofre com uma série de desfalques, entre lesões e convocações. Contra o Ceará, na próxima quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o time alviverde não deve ter sete titulares: Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Viña, convocados para as suas respectivas seleções, Felipe Melo e Wesley, lesionados e que só voltam a jogar em 2021, e Luiz Adriano, com um problema muscular na coxa.

Como Viña é frequentemente chamado para a seleção uruguaia, é possível que Alan seja mais utilizado na lateral esquerda. Seu reserva é o jovem Lucas Esteves, que está machucado. Gómez também é baixa com frequência por ser nome constante na lista do Paraguai, mas recentemente o clube trouxe o zagueiro chileno Kuscevic, ex-Universidad Católica, para reforçar a retaguarda.

Esta segunda-feira é o último dia em que permanece aberta a janela de contratações de jogadores vindos do exterior. A diretoria palmeirense corre contra o tempo para trazer mais reforços. O meio-campista paraguaio Mathías Villasanti, do Cerro Porteño, é um dos nomes cogitados.