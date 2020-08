Palmeiras acerta empréstimo do atacante Deyverson ao Alavés por uma temporada

Deyverson tem um novo clube. O Alavés, da Espanha - (Foto: Divulgação)

Deyverson tem um novo clube. O Alavés, da Espanha, anunciou neste domingo a contratação do atacante por empréstimo até o final da próxima temporada. Ele já vinha atuando no futebol espanhol, já que estava emprestado ao Getafe. O jogador ainda pertence ao Palmeiras, com o qual tem contrato até junho de 2022.

Deyverson, de 29 anos, dará início à sua segunda passagem pelo Alavés. O atacante defendeu o clube espanhol em 2017, antes de ser comprado pelo Palmeiras por aproximadamente R$ 19 milhões, a pedido do então técnico Cuca.

O atacante jogou duas temporadas e meia no Palmeiras e acumulou altos e baixos. Em 2018, foi decisivo na campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro, mesmo se envolvendo em polêmicas. No entanto, caiu de produção no ano seguinte e foi emprestado pelo time alviverde ao Getafe em janeiro deste ano.

No empréstimo ao Getafe, o Palmeiras colocou uma cláusula que obrigava o clube espanhol a pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões à época) para adquirir o atacante caso ele marcasse nove gols e disputasse mais que 50% das partidas.

O brasileiro não conseguiu bater a meta - atuou em sete jogos e balançou as redes apenas uma vez - e retornou no mês passado ao time paulista, mas não foi aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e permaneceu treinando afastado.

Agora, a ideia do Palmeiras, com o novo empréstimo, é deixar Deyverson na vitrine na tentativa de vendê-lo futuramente. No ano passado, houve propostas da China, mas o jogador não quis sair. Na primeira passagem pelo Alavés, o atacante marcou sete gols em 37 partidas.