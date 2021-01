Otero testa positivo para covid-19 e vira desfalque para o Corinthians - ( Foto: Estadão/Rodrigo Coca )

O meia Otero vai desfalcar o time do Corinthians nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O venezuelano testou positivo para a covid-19, está assintomático, mas já foi isolado do restante do grupo e deverá ficar de fora dos duelos com Fluminense (nesta quarta), Palmeiras (segunda-feira), Sport (dia 21) e Bragantino (dia 25).

"É uma perda sentida, um atleta encaixado no sistema de jogo. Um atleta dominante em seu setor, com chute potente, mas é oportunidade para outro entrar. Já perdemos Vital, Jô, Jemerson e Cafú. A pandemia ainda não acabou, muita coisa pode acontecer. Que seja oportunidade para outro entrar", afirmou o técnico Vagner Mancini.

Para a vaga de Otero, o treinador deverá optar pela entrada de Mateus Vital. Com isso, o time mais provável para entrar em campo diante do Fluminense, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela conclusão da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, deverá formar com: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Com 39 pontos, o Corinthians sonha com a possibilidade de conseguir uma vaga na edição 2021 da Libertadores. O time vai fazer sua estreia na temporada. O últoimo jogo da equipe foi em 27 de dezembro, vitória, por 2 a 0, no Engenhão, sobre o Botafogo.