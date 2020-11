Organização diz que datas do Aberto da Austrália serão definidas daqui 2 semanas

A indefinição sobre as condições de disputa da edição de 2021 do Aberto da Austrália, tradicionalmente o primeiro Grand Slam da temporada, ganhou novos capítulos neste final de semana. No sábado surgiram especulações sobre a possibilidade de o torneio ter uma mudança de datas por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste domingo, a organização divulgou que as datas serão divulgadas dentro de duas semanas.

"Nossa intenção é ter um verão (no hemisfério sul) em condições de permitir que os jogadores tenham a preparação e performance no mais alto nível e que os fãs possam desfrutar isso. Tudo em um ambiente seguro em todos os sentidos", disse Craig Tiley, presidente da Tennis Australia, entidade responsável pela organização do Aberto da Austrália.

Marcado para começar no dia 18 de janeiro, o Aberto da Austrália pode sofrer uma mudança de datas, para fevereiro ou até março, devido a uma recente decisão do governo da região de Vitória, onde fica Melbourne, que frustrou os planos dos organizadores. A Tennis Australia pretendia receber os tenistas estrangeiros ainda em dezembro, para que eles cumprissem a quarentena obrigatória de 14 dias no país antes de começar a temporada. No entanto, o governo local só autoriza a chegada dos atletas em janeiro.

Isso afetaria toda a cadeia de torneios preparatórios para o Grand Slam australiano. A ideia dos organizadores é concentrar todos os eventos em Melbourne. Diretores dos torneios de Brisbane, Hobart e Adelaide já afirmaram que só voltarão a sediar competições em 2022. Também já é certo que a chave juvenil do Aberto da Austrália não será disputado em janeiro e que a organização tenta viabilizar outra data.

"Nós estamos trabalhando direto com o governo de Vitória para criar um plano que contemple todas as necessidades dos jogadores, dos torcedores e de nossos parceiros e staff para que isso seja benéfico para a economia da região", prosseguiu Tiley.