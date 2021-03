Organização da Bonito 21k apresenta resultados ao COMTUR

Bonito 21k - (Foto: Divulgação)

No dia 24 de fevereiro a organização da Bonito 21k, composta por representantes do Sesc MS e da H2O Ecoturismo, apresentaram os resultados referentes a Meia Maratona realizada em dezembro de 2020, para o Conselho Municipal de Turismo de Bonito (COMTUR), onde tem destaque o forte envolvimento de mídia espontânea, o fluxo de turistas que se hospedaram na cidade e os mais de 2 mil passeios vendidos no período.

Com rígidas normas de biossegurança, a prova reuniu mais de 1.400 atletas, e os números apresentados reforçaram o grau de confiança dos participantes do evento quanto ao protocolo de biossegurança, que deixa grande legado ao município, combatendo a baixa temporada, ampliando a matriz turística e econômica por meio do turismo esportivo outdoor, além do fomento a atividade física na cidade e ainda a realização de outros eventos esportivos em Bonito.

A Bonito 21K teve como diferencial ser a primeira – e até o momento única – meia maratona de Mato Grosso do Sul oficializada junto à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com presença de pelotão de elite masculino e feminino. Além de ser o primeiro grande evento realizado com entrega de kits no formato drive-in, largada com espaçamento em ondas e utilização de máscaras.

Além da meia maratona, foram realizadas provas de corrida de cinco, 10 quilômetros (km) reunindo atletas do RJ, RS, MT, PR e SP, além de 80 crianças na corrida kids.

A Bonito 21K já se consolidou com uma das principais provas do Estado e da região Centro-Oeste e destaca-se, acima de tudo, pela seriedade e qualidade da organização, além de promover o turismo no período de baixa temporada e movimentar o comércio local. “Neste ano, a responsabilidade aumentou devido à pandemia, mas todas as medidas sanitárias foram cumpridas à risca, proporcionando segurança aos participantes”, destacou a Diretora Regional do Sesc MS, Regina Ferro.

A prova Bonito 21k nasceu em 2015 com a intenção de proporcionar aos amantes da corrida uma oportunidade extra de correr e visitar um dos destinos mais lindos do Brasil, Bonito - Mato Grosso do Sul.

“Ao longo dos anos a nossa prova cresceu em número de participantes e também na experiência ofertada aos nossos atletas. Em 2020, devido a pandemia do COVID 19, nos concentramos em cuidar do protocolo de biossegurança que foi implantado, garantindo uma prova ainda mais organizada e segura a todos”, comenta, Kassilene Cardadeiro, da H2O Ecoturismo, parceira na realização.

O Sesc passou a integrar a Bonito 21k em 2019, fortalecendo sua execução e disseminação. “Por conta da Pandemia, o Sesc MS adaptou todos os seus produtos e serviços, e não foi diferente com a realização da Bonito 21k, que ousou em manter o evento e se destacou com as medidas de segurança adotadas”, comenta Regina.