Operário enfrenta Dourados na terceira fase do Campeonato Estadual da série A

A bola vai rolar neste fim de semana para os clubes de Mato Grosso do Sul - (Foto: Franz Mendes)

A bola vai rolar neste fim de semana para os clubes de Mato Grosso do Sul. O Operário estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021 contra o Dourados, única equipe com 100% de aproveitamento, amanhã (14), às 15h, no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão).

Além deste, mais dois jogos integram a terceira rodada da primeira fase neste fim de semana.

Líder isolado do grupo A, com seis pontos, o Dourados é a sensação do certame até o momento. Desde sua fundação, em dezembro de 2020, a equipe da segunda maior cidade do estado não sabe o que é perder, faturando, inclusive, o título da Série B. O Galo da capital, por sua vez, procura estrear com o pé direito em busca do 12º troféu de campeão estadual.

Também no domingo, Costa Rica e SER/Chapadão se enfrentam no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. O Clássico do Bolsão, válido pelo grupo B, terá início às 15 horas. Já neste sábado (13), o Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana, será palco do duelo entre Aquidauanense e Novo, pelo grupo B. O pontapé inicial será dado às 15 horas.

Estadual continua - Conforme comunicado oficial publicado pela FFMS na última quinta-feira (11), “todas as atividades do futebol coordenadas no âmbito de Mato Grosso do Sul estão mantidas”. Para a bola rolar, a entidade apresentou protocolo rígido de biossegurança contra a Covid-19, com testagem semanal de todos os jogadores, membros das comissões técnicas, árbitros e demais profissionais envolvidos na competição.

As partidas estão sendo realizadas sem a presença de público. Nos estádios, o distanciamento social e o uso de máscaras é obrigatório fora do campo de jogo (banco de reservas, cabines, por exemplo), recipientes com álcool em gel 70% estão disponíveis para a higienização das mãos, além da constante limpeza de superfícies.