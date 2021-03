Operário e Águia Negra se enfrentam em partida da segunda fase

jogo, pelo grupo A, será realizado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande, às 15 horas - (Foto: Divulgação)

Quarta-feira (17) é dia de jogo em Mato Grosso do Sul. A tarde terá jogos entre equipes que ainda não venceram no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021. Operário e Águia Negra se enfrentam em partida atrasada da segunda rodada da primeira fase. Já Três Lagoas e União/ABC entram em campo em duelo válido pela terceira.

O Galo alvinegro terá o “fator casa” para tentar surpreender o atual bicampeão Águia Negra. O jogo, pelo grupo A, será realizado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande, às 15 horas.

O Operário estreou na temporada com derrota para o invicto Dourados, no último domingo (14) e está na última colocação da chave. Já o time de Rio Brilhante tem dois pontos, após empatar, em casa, com o Novo e Aquidauanense. O Rubro-Negro se encontra em terceiro lugar no grupo.

Também às 15 horas, no Estádio Benedito Soares Mota (Madrugadão), o lanterna do grupo A, Três Lagoas, que ainda segue sem pontuar, encara o União/ABC. O time do Bolsão disputou apenas uma partida, em que foi derrotado para o Costa Rica fora de casa.

O Tricolor da Capital, por sua vez, tem dois pontos e está na segunda posição da chave junto ao Comercial. A equipe campo-grandense empatou com o Colorado na estreia e com o Costa Rica na segunda rodada.