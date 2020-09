Oito parques de Campo Grande serão reabertos a partir de segunda-feira; confira quais são

Espaços como o Memorial Belmar Fidalgo, bebedouros e os parquinhos infantis permanecerão com restrição - (Foto: Gilberto Aguiar/Prefeitura de Campo Grande)

Foi definido na manhã de hoje (10) a reabertura dos parques de Campo Grande a partir da próxima segunda-feira (14). Serão liberados oito parques, porém com restrição de portões e seguindo as regras específicas de biossegurança.

Os parques Sóter, Vila Nasser, Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, Cemte e Cefat, e as praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia abrirão em horário normal. O Ayrton Senna ainda não será reaberto devido estar funcionando como hospital de campanha. O Ginásio Guanandizão também não retornará em virtude das obras, que estão em fase final.



Espaços como o Memorial Belmar Fidalgo, bebedouros e os parquinhos infantis permanecerão com restrição. Os espaços como academias ao ar livre e estações de treinamento estarão disponíveis apenas com atividades orientadas.

A decisão de reabrir foi da Prefeitura de Campo Grande e da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). “Após estudos, análise de dados, redução do número de infectados, e além do parecer 058/2020 emitido pela Semadur iniciamos a retomada gradual das atividades esportivas em Campo Grande, de forma segura, e com a reabertura dos parques e praças administrados pela Funesp. Isso não significa relaxamento, ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos a saúde física e mental da população", avaliou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Entre segunda-feira e terça-feira (15) será recomendada visita aos parques apenas para atividades físicas individuais como corridas e caminhadas, e a partir do dia 16 de setembro retornam algumas oficias esportivas, com orientação do professor, mas seguindo o distanciamento social e a participação de 50% da capacidade de cada atividade.