Oferta de atividades físicas no Amigos do Parque será ampliada com revitalização

Com a reforma completa, a estrutura destinada à prática de atividade física será ampliada - (Fotos: Glauber Filho/Fundesporte)

O Governo do Estado revitalizará o Parque dos Poderes, em Campo Grande, a primeira em mais de três décadas de existência do local que concentra as sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Foi publicado nesta sexta-feira (18), pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o aviso de licitação do projeto, do tipo menor preço.

Com a reforma completa, a estrutura destinada à prática de atividade física será ampliada, beneficiando especialmente o Amigos do Parque. O projeto, administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), consiste no fechamento de uma das vias, aos finais de semana, das 7 às 19 horas, para possibilitar a prática de exercícios ao ar livre, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa. O espaço é boa opção de lazer e esporte a famílias, em contato com o meio ambiente.

O projeto de revitalização, com valor estimado de R$ 19 milhões, inclui o recapeamento de 110 mil m² de ruas, implantação de quatro quilômetros de pista de caminhada e corrida, 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, acessibilidade, paisagismo, 70 bancos de descanso e três estações de ginástica. Tudo isso sem a necessidade de supressão vegetal.

Além disso, haverá reforma de estacionamentos e instalação de 41 abrigos nos pontos de ônibus e de lixeiras, além da construção de um Centro de Apoio ao Usuário com banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência.

Parque dos Poderes é um local de práticas de lazer e esporte

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, o investimento feito pela administração estadual no Parque dos Poderes é um incentivo a mais à prática de atividade física. “Sem dúvidas, os novos espaços para pedalar, caminhar e se exercitar vão estimular mais pessoas a praticarem atividade física com segurança e comodidade. Esta nova estrutura mostra uma preocupação do Governo do Estado com a qualidade de vida e bem-estar à população”.

O governador Reinaldo Azambuja garantiu que toda a revitalização será feita sem desmatamento no Parque dos Poderes. “Tem muita gente dizendo: o governador vai desmatar. Não é verdade. Realmente, nós tínhamos uma lei que permitia construir um novo prédio da Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, e nós mudamos, não vamos mais abrir essas áreas no Parque dos Poderes, vamos preservar essas áreas intactas porque isso é um patrimônio do sul-mato-grossense. Embora seja necessário ampliar alguns prédios públicos, nós vamos fazer sem nenhum dano ambiental, sem desmatar”.

Preservação ambiental: revitalização será feita sem a necessidade de retirada de árvores