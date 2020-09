Odair Hellmann fala em poucas chances criadas na eliminação do Fluminense

O Fluminense está eliminado da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida da quarta fase por 1 a 0 no Maracanã na semana passada, o time carioca acabou superado pelo Atlético-GO, que reverteu a vantagem ao vencer por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO) e avançou às oitavas de final.

Na visão do técnico Odair Hellmann, o Fluminense acabou criando muito pouco no primeiro tempo e, por isso, acabou penalizado ao levar dois gols na segunda etapa. Segundo ele, houve pouca construção no meio-campo e no setor ofensivo.

"A gente não conseguiu tanta construção, como até conseguimos no jogo passado. Criamos oportunidades até, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais truncado. Tomamos um gol cedo, o que deu confiança ao adversário. Até tentamos retomar rapidamente, mas nossa produção não foi suficiente e no fim do jogo acabamos saindo derrotados e sem a vaga", disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Como o time carioca levou o terceiro gol já nos acréscimos, os jogadores saíram decepcionados e rapidamente deixaram o gramado, inclusive, sem dar entrevistas.

Agora, com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense tem o Brasileirão como a única competição a ser disputada na sequência da temporada. Na competição nacional, o time carioca que está na décima posição com 14 pontos somados, vem de uma derrota para o Sport por 1 a 0 e volta a campo na próxima segunda-feira quando recebe o Coritiba, no Engenhão, às 20h.