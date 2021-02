Número 2 do mundo, Halep estreia com vitória no Aberto da Austrália; Serena vence

Simona Halep, atual segunda colocada do ranking da WTA, derrotou a australiana Lizette Cabrera - ( Foto: Edgar Su/ Reuters)

As principais favoritas ao título do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, tiveram uma estreia de sucesso nesta segunda-feira nas quadras duras de Melbourne. Entre elas está a romena Simona Halep, atual segunda colocada do ranking da WTA, que precisou de apenas 59 minutos para derrotar a australiana Lizette Cabrera, número 140 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Aos 29 anos, Halep luta por um título inédito em Melbourne. Sua melhor campanha no Grand Slam australiano foi o vice-campeonato em 2018 - foi semifinalista na edição passada. Ela enfrenta agora outra australiana na segunda rodada, a 39.ª colocada Ajla Tomljanovic, a quem derrotou em três duelos anteriores. Nesta segunda-feira, a rival fez 6/2 e 6/1 contra a japonesa Misaki Doi.

Ex-número 1 do mundo e lutando para ser a maior recordista de títulos de Grand Slam - precisa de mais um, o 24.º na carreira, para igualar a marca da australiana Margaret Court -, a americana Serena Williams teve pela frente a alemã Laura Siegemund, que não foi páreo e caiu com um duplo 6/1 anotado em 56 minutos.

"Definitivamente foi uma boa estreia e me coloca com boas chances neste Grand Slam", analisou Serena após a partida, ainda em quadra. Na próxima rodada, a americana, atual 11.ª colocada do ranking, medirá forças com a sérvia Nina Stojanovic, responsável pela eliminação da romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Terceira cabeça de chave, a japonesa Naomi Osaka deu uma demonstração de força em sua estreia. Ela teve uma rival complicada, mas encarou a russa Anastasia Pavlyuchenkova e venceu com enorme propriedade, gastando apenas 1 hora e 8 minutos para marcar 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

"Muito feliz com a estreia, estava um pouco nervosa no começo. Fico feliz também por ver o público na arquibancada", comentou Osaka, que jogará agora contra a francesa Caroline Garcia, que bateu a eslovena Polona Hercog com as parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

OUTROS JOGOS - Das cabeças de chave que estrearam em Melbourne nesta segunda-feira, três foram eliminadas precocemente. São os casos da alemã Angelique Kerber (23.ª pré-classificada), que perdeu para a americana Bernarda Pera por 6/0 e 6/4, da também americana Alison Riske (24), que caiu para a russa Anastasia Potapova por 6/2 e 6/1, e da chinesa Qiang Wang (30), batida de virada pela italiana Sara Errani por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

As pré-classificadas que conseguiram avançar à segunda rodada foram a belarussa Aryna Sabalenka (7), a canadense Bianca Andreescu (8), as checas Petra Kvitova (9) e Marketa Vondrousova (19), a polonesa Iga Swiatek (15), a casaque Elena Rybakina, a tunisiana Ons Jabeur (27) e a russa Veronika Kudermetova (32).

Também venceram a italiana Camila Giorgi, a casaque Zarina Diyas, a americana Venus Williams, a canadense Rebecca Marino, as russas Daria Kasatkina e Varvara Gracheva, a húngara Timea Babos, a eslovena Anna Schmiedlova, as francesas Fiona Ferro e Alizé Cornet, a romena Sorana Cirstea e Su-Wei Hsieh, de Taiwan.