Número 1 do mundo, Barty estreia com vitória em Melbourne; atual campeã avança

Número 1 do mundo, Barty volta após quase 1 ano e vence na estreia em Melbourne. - (Foto: Divulgação)

A australiana Ashleigh Barty, atual número do 1 do mundo, não teve trabalho em sua estreia no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, aplicou uma "bicicleta" (termo usado no tênis quando uma jogadora vence sem perder qualquer game) na montenegrina Danka Kovinic, que aguentou apenas 44 minutos em quadra e levou um duplo 6/0.

A tenista de Montenegro teve um desempenho tão ruim que venceu somente 10 pontos na partida inteira, sendo que metade deles vieram em erros não forçados de Barty, que fechou o jogo com 50 pontos no total.

Depois de uma primeira rodada muito tranquila, a australiana terá um desafio um pouco mais complicado pela frente na próxima rodada. Barty fará um duelo 100% australiano com a compatriota Daria Gavrilova, que ganhou da espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Com mais dificuldade do que se esperava, a americana Sofia Kenin deu o primeiro passo para a defesa do título do Aberto da Austrália. Diante da convidada local Maddison Inglis, 133.ª do mundo, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Kenin parou nas quartas de final na semana passada em um dos WTA 500 preparatórios, facilmente batida pela espanhola Garbiñe Muguruza, e acusou desconforto muscular. Agora descansará e buscará o melhor preparo para enfrentar a estoniana Kaia Kanepi, que passou pela letã Anastasija Sevastova por 6/3 e 6/1.

Muguruza também estreou nesta terça-feira e só teve algum trabalho no primeiro set contra a russa Margarita Gasparyan, fechando a partida por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/0. Finalista do WTA 500 no último sábado, a espanhola está na parte inferior da chave e teve seu jogo atrasado para maior recuperação. Jogará agora contra também russa Ludmilla Samsonova, que bateu a compatriota Paula Badosa por 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/5.

OUTROS JOGOS

Das cabeças de chave que estrearam em Melbourne nesta terça-feira, cinco foram eliminadas precocemente. São os casos da belarussa Victoria Azarenka (12.ª pré-classificada), que perdeu para a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4), da britânica Johanna Konta (13), da croata Petra Martic (16), da grega Maria Sakkari (20) e da chinesa Shuai Zhang (31).

As pré-classificadas que conseguiram avançar à segunda rodada foram a ucraniana Elina Svitolina (5), as checas Karolina Pliskova (6) e Karolina Muchova (25), a suíça Belinda Bencic (11), a belga Elise Mertens (18), a estoniana Anett Kontaveit (21), a americana Jennier Brady (22), a casaque Yulia Putintseva (26), a croata Donna Vekic (28) e a russa Ekaterina Alexandrova (29).

Também venceram a argentina Nadia Podoroska, a japonesa Não Hibino, a chinesa Lin Zhu, a russa Svetlana Kuznetsova, a britânica Heather Watson, a egípcia Mayar Sherif, a checa Barbora Krejcikova, a alemã Mona Barthel, a belga Alison van Uytvanck, a australiana Samantha Stosur e as americanas Madison Brengle, Cori Gauff, Danielle Collins e Shelby Rogers.