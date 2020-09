Nuggets batem Jazz, avançam nos playoffs e encaram os Clippers na semi do Oeste

Jamal Murray foi o destaque da vitória do Denver Nuggets - (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Com muita emoção em uma partida decidida apenas no último segundo, o Denver Nuggets derrotou o Utah Jazz por 80 a 78, na noite de terça-feira, fez 4 a 3 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da NBA e avançou às semifinais da Conferência Oeste. Na próxima fase, dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o rival será o Los Angeles Clippers. O primeiro duelo será nesta quinta.

O placar baixo, pouco comum para partidas da NBA nas últimas temporadas, foi resultado, pela primeira vez nesta série, do domínio das duas defesas. Elas reduziram os ataques a menos de 38% no aproveitamento dos chutes de quadra. Além disso, foram 22 "turnovers" (erros) somados na partida, sendo 12 para a franquia de Salt Lake City.

No decisivo jogo 7, era esperado um duelo entre os armadores Jamal Murray, pelos Nuggets, e Donovan Mitchell, pelo Jazz. Desta vez eles não chegaram a incrível marca de 50 pontos, que cada um já tinha conseguido na série, mas ajudaram seus times. O primeiro terminou o jogo com 17 pontos, mas após sofrer uma "paulistinha" no primeiro quarto demonstrou dificuldades para pontuar. O rival contribuiu com 22 pontos e nove rebotes.

Quem se destacou em quadra e foi fundamental para a classificação dos Nuggets foi o pivô sérvio Nikola Jokic. Ele foi o nome do jogo ao anotar 30 pontos, agarrar 14 rebotes e dar quatro assistências. Foi dele, inclusive, a cesta da vitória - um belo gancho para bater a marcação do pivô francês Rudy Gobert, a 47 segundos do fim.

Os Nuggets conseguiram a vaga nas semifinais do Oeste no detalhe. O Jazz, que chegou a estar perdendo por 19 pontos de diferença, venceu as batalhas de rebote (48 a 46), de pontos no garrafão (40 a 28) e de pontos em transição (12 a 5), mas a bola teimou em não cair no arremesso final de Mike Conley. Vale destacar a atuação de Rudy Gobert, que subiu de produção no segundo tempo para 19 pontos e 18 rebotes.

Nesta quarta-feira, os playoffs da NBA terão dois jogos. Pela primeira rodada, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder fazem o jogo 7 para definir quem será o rival do Los Angeles Lakers nas semifinais do Oeste. Pelo Leste, já nas semifinais, Milwaukee Bucks e Miami Heat fazem a segunda partida depois da franquia da Flórida vencer a primeira por 115 a 104.