Novorizontino e Ponte Preta começam o Campeonato Paulista com empate por 1 a 1

A Ponte Preta foi superior no primeiro tempo e o Novorizontino dominou o segundo. Por isso, o empate por 1 a 1, neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela primeira rodada do Campeonato Paulista, aconteceu.

Com isso, os dois times somaram os seus primeiros pontos na competição. O Novorizontino está no Grupo C junto de Ituano, Palmeiras e Red Bull Bragantino e a Ponte Preta divide o Grupo D com São Paulo, Ferroviária e São Bento, que perdeu na estreia para o Mirassol.

O primeiro tempo foi agradável em Novo Horizonte. A Ponte Preta tinha a posse da bola e o Novorizontino apostava no contra-ataque. E foi assim que os dois times criaram boas oportunidades com Pedrinho e Jenison, respectivamente.

No entanto, o feitiço virou contra o feiticeiro aos 45 minutos. Após escanteio cobrado por Murilo Rangel, a Ponte Preta armou um contra-ataque mortal. Moisés recebeu de Camilo, passou por Paulinho e bateu no alto na saída do goleiro Giovanni.

As alterações feitas pelo técnico Léo Condé deixaram o Novorizontino mais ofensivo, tanto que o goleiro Luan trabalhou duas vezes em menos de cinco minutos. No contra-ataque, a Ponte Preta quase ampliou com Pedrinho e Paulo Sérgio.

De tanto insistir, o time da casa conseguiu o empate aos 22 minutos. A defesa do time de Campinas (SP) afastou mal a bola após cobrança de lateral e Murilo Rangel mandou no cantinho de Luan. Com o cansaço dos jogadores, o jogo ficou aberto no final, mas o placar não foi mais mexido.

O Novorizontino volta a campo nesta terça-feira contra o Mirassol, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), na abertura da segunda rodada. Na quinta, a Ponte Preta recebe o Santo André, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 x 1 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues (Ricardo Luz), Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano (Léo Baiano), Barba (Willean Lepu) e Murilo Rangel; Guilherme Queiroz (Cléo Silva), Jenison e Danielzinho (Roney). Técnico: Léo Condé.

PONTE PRETA - Luan; Apodi, Ruan Renato, Ednei e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli (Igor Maduro) e Camilo; Moisés, Pedrinho (Bruno Michel) e Paulo Sérgio (João Veras). Técnico: Fábio Moreno.

GOLS - Moisés, aos 45 minutos do primeiro tempo; Murilo Rangel, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adilson Goiano (Novorizontino); Yuri (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).