Nos pênaltis, Boca Juniors derrota o Banfield e vence a Copa Diego Maradona. - (Foto: Andres Larrovere/Reuters)

O Boca Juniors já tem seu primeiro título de 2021. A equipe de Miguel Ángel Russo derrotou o Banfield nos pênaltis, domingo à noite, e faturou a Copa Diego Maradona. A competição, apesar de ter sido criada apenas para esta temporada, consagra o campeão com uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Em homenagem ao lendário jogador, foi justamente um dos clubes em que Maradona escreveu sua história que teve a honra de conquistar o torneio realizado em sua memória. Com isso, o Boca Juniors, que já tinha lugar na próxima competição continental por ser o atual campeão do Campeonato Argentino, cede uma vaga ao Defensa y Justicia, quinto colocado no torneio nacional.

O jogo terminou 1 a 1 no tempo regulamentar. O time de La Bombonera saiu na frente aos 19 minutos do segundo tempo, com gol de Edwin Cardona. O meia colombiano acertou um belo chute de esquerda, sem chances para o goleiro adversário. A partida estava praticamente definida. Mas, nos acréscimos, após cobrança de falta pelo alto, a bola ficou viva na área. Foi então que Lollo apareceu dentro da pequena área para marcar e levar o jogo para as penalidades.

Nos pênaltis, melhor para o Boca Juniors, que não errou nenhuma cobrança. Pelo Banfield, Jorge Rodríguez acabou desperdiçando sua chance. Não foram nem necessárias todas as cobranças para definir o placar de 5 a 3.

Nas redes sociais, outro clube por qual Maradona fez sucesso também comemorou. O Napoli, da Itália, publicou uma foto do astro com a legenda "Boca campeão, Diego Feliz". A publicação foi repostada pelo Boca, que ainda escreveu "Diego para sempre! Força, Napoli!"