No Rio, Viviane Jungblut se destaca no último dia do Troféu Brasil de natação

No último dia de disputas do Troféu Brasil de natação, neste sábado, na piscina do Vasco, no Rio de Janeiro, Viviane Jungblut, atleta do Grêmio Náutico União-RS, foi o destaque ao obter nos 1.500 metros uma marca, de 16min31s63, abaixo do índice olímpico para os Jogos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

A marca poderia dar a vaga olímpica para Vivian Jungblut, porém a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definirá quem irá à Tóquio por meio de uma seletiva olímpica nacional, que vai acontecer em abril de 2021, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Na prova deste sábado, ela ficou na segunda colocação, atrás da argentina Delfina Pignatiello, que ganhou a prova com 16min20s78.

Já nos 1.500 metros livre entre os homens, Guilherme Costa, do Minas Tênis Clube, foi o vencedor. O pódio foi completado por Diogo Villarinho e Miguel Valente, ambos da equipe de Belo Horizonte. Guilherme também venceu a prova dos 400 e 800 metros livre.

Outro destaque deste sábado foi Kaue Carvalho, também do Minas Tênis Clube, que ganhou a prova dos 200 metros borboleta. Primeiro título de Troféu Brasil dele, que ficou à frente de Luiz Altamir e Gustavo Saldo.

O Minas Tênis Clube dominou o evento que marcou o retorno da natação às competições nacionais de forma presencial. Protagonista desde o primeiro dia de disputas, a equipe mineira conquistou o título somando 2.788,60 pontos. O Corinthians terminou na segunda colocação, com 1.075, e o Curitibano, do Paraná, completou o pódio com 583.

"Foi um ano bastante complicado para todos, mas acredito que fizemos uma excelente competição e, em conjunto com a CBDA, com a natação brasileira e com todos os minastenistas, conseguimos este título que não vinha há nove anos", disse Sergio Marques, responsável pela equipe do Minas Tênis Clube.