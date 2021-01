No Recife, Thiago Neves marca gol de bicicleta e Sport vence o Bahia por 2 a 0

Com um gol de bicicleta do meia Thiago Neves e outro do zagueiro Iago Maidana, ambos no segundo tempo, o Sport venceu o duelo contra o rebaixamento ao bater o Bahia por 2 a 0, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o segundo foi todo dominado pelo time pernambucano.

Vindo de três derrotas seguidas - para Palmeiras, Fluminense e Corinthians -, o Sport passou a ter 35 pontos, em 14.º lugar, deixando o Bahia com 32, abrindo a zona de rebaixamento na 17.ª posição. Mas tem um jogo a menos do que seus principais concorrentes nesta luta para evitar a queda à Série B.

Para quem precisava ganhar, o primeiro tempo foi decepcionante. O Bahia teve uma chance aos sete minutos, quando Thiago Andrade apareceu livre pelo lado esquerdo da área, mas chutou cruzado e para fora. O Sport não conseguia se acertar em campo e apenas criou uma chance real aos 41. Patric recebeu perto da linha da grande área e chutou no alto. O goleiro Douglas saltou para espalmar.

O técnico Jair Ventura fez duas trocas no intervalo, colocando Ronaldo Henrique e Ewerthon nos lugares de Marcão Silva e Raul Prata, respectivamente. Embora tenha trocado jogadores das mesmas posições, mudou a marcação para a primeira linha, empurrando o Bahia para seu campo defensivo. E deixou do lado direito Ewerthon e Patric, dois jogadores ofensivos.

A pressão foi total. Inicialmente vários cruzamentos em direção à pequena área e até um gol anulado aos cinco minutos. Thiago Neves recebeu impedido, cruzou e Ewerthon empurrou para as redes de chapa. E teve um segundo gol anulado pelo VAR, de novo marcado por Ewerthon, que estava impedido, aos 17.

Na tentativa de equilibrar as ações e tentar dominar o meio de campo, o técnico Dado Cavalcanti começou a mudar o Bahia. Colocou Rodriguinho no lugar de Juan Ramirez, Fessin na vaga de Thiago Andrade e Juninho Capixaba no lugar de Rossi. Mas o time baiano continuou inoperante, principalmente no ataque.

O Sport manteve o seu ritmo e chegou ao gol aos 27 minutos. Júnior Tavares fez o cruzamento e Patric tocou para dentro da área, onde o zagueiro Maidana desviou. Thiago Neves estava de costas, mas ajeitou a bola no peito e deu de bicicleta. A bola quicou no lado de Douglas, que saltou, mas não evitou o gol. É o quinto gol do experiente meia, artilheiro do time.

O segundo gol saiu aos 40 minutos. O lance começou de novo com Júnior Tavares, que cruzou em direção à pequena área. Houve o desvio de cabeça, Douglas rebateu e o zagueiro Iago Maidana apareceu para tocar com a chapa do pé direito. Ficou a impressão de impedimento, mas a arbitragem confirmou o gol após consulta ao VAR.

Pela 33.ª rodada, o Sport vai receber o Flamengo, no dia 1.º de fevereiro, uma segunda-feira. O Bahia também vai jogar em casa, mas nesta quinta-feira diante do Corinthians, em jogo atrasado da 31.ª rodada, e depois no domingo vai enfrentar o Vasco, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 0 BAHIA

SPORT - Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Ronaldo Henrique), Betinho (Bruninho), Patric e Thiago Neves (Márcio Araújo); Marquinhos (Sander) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

BAHIA - Douglas Friedich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Reinaldo e Juan Ramirez (Rodriguinho); Rossi (Juninho Capixaba), Gilberto (Gabriel Novaes) e Thiago Andrade (Fessin). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Thiago Neves, aos 27, e Iago Maidana, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata, Iago Maidana e Marcão Silva (Sport).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).