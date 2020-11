No Bahrein, Hamilton supera Bottas e Verstappen e conquista 98ª pole na Fórmula 1 - ( Foto: Estadão/Hamad I Mohammed/AFP )

Heptacampeão da Fórmula 1 e dono de inúmeros recordes, Lewis Hamilton não diminuiu o ritmo após faturar o título antecipadamente. Neste sábado, na sessão classificatória para o GP do Bahrein, o piloto britânico superou seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas e o holandês Max Verstappen e conquistou a 98ª pole da carreira, ampliando sua marca.

Hamilton sobrou na parte final do treino classificatório e anotou 1min27s264 no circuito em Sakhir para largar mais uma vez na posição de honra do grid. Foi a décima pole do britânico em 15 disputadas em 2020, o que reforça seu amplo domínio nesta temporada. Ele conquistou o sétimo título mundial há duas semanas, na Turquia, igualando-se a Michael Schumacher como os maiores campeões da categoria.

Como costuma fazer após as poles e vitórias, Hamilton exaltou o trabalho da equipe para seu sucesso. "A continuidade do trabalho enquanto equipe me impressiona. O pessoal ficará longe das famílias por três fins de semana e sou muito grato a eles por tudo. A volta começou bem e foi boa de forma geral, então fiquei feliz no fim de tudo", destacou.

Na última tentativa do Q3, o britânico melhorou ainda mais seu tempo e foi mais veloz que Bottas e Verstappen, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O finlandês fez 1min27s553, e o holandês da Red Bull, que perdeu no último setor, marcou 1min27s678.

Pressionado e sob risco de perder a vaga na Red Bull em 2021, Alexander Albon mostrou serviço e garantiu pela segunda vez seguida o quarto lugar no grid. O tailandês foi seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, o quinto colocado.

A Renault colocou seus dois pilotos na sexta e sétima posições, com o australiano Daniel Ricciardo à frente do francês Esteban Ocon, e a AlphaTauri ficou com o oitavo e décimo lugares. O francês Pierre Gasly foi mais rápido que o russo Daniil Kvyat, que fechou o grupo dos dez primeiros colocados. Entre eles, no nono posto, apareceu o britânico Lando Norris, da McLaren. A Ferrari não foi ao Q3 e novamente decepcionou. O alemão Sebastian Vettel terminou em 11º, logo à frente do monegasco Charles Leclerc.

A prova no Bahrein e as outras duas últimas corridas de 2020 vão servir para definir o vice-campeão. Bottas, hoje, leva vantagem sobre Verstappen. O finlandês da Mercedes soma 197 pontos, 27 a mais que o holandês da Red Bull.

A largada para o GP do Bahrein, a 15ª e antepenúltima etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, será às 11h10 (de Brasília) do domingo.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein:

1º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min27s264

2°) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min27s553

3º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min27s678

4º) Alexander Albon (TAI/Red Bull)) - 1min28s274

5º) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min28s322

6º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault - 1min28s417

7º) Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min28s419

8º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min28s448

9º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min28s542

10º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 1min28s618

------------------------------------------------------

11º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min29s149

12°) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min29s165

13º) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min29s557

14º) George Russell (GBR/Williams) - 1min31s218

15º) Carlos Sainz (ESP/McLaren)- Sem tempo no Q2

------------------------------------------------------

16º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min29s491

17º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min29s810

18º) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min30s111

19º) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min30s138

20º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min30s182