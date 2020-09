Neymar volta após suspensão e dá assistência na vitória do PSG pelo Francês

Paris venceu o Reims por 2 a 0 como visitante - ( Foto: Estadão )

De volta após cumprir dois jogos de suspensão por ter agredido o zagueiro espanhol Alvaro González, do Olympique de Marselha, no clássico em que acusou o rival de racismo, Neymar ajudou o Paris Saint-Germain neste domingo a conquistar a terceira vitória seguida no Campeonato Francês. Com uma assistência do brasileiro para um dos dois gols do centroavante argentino Mauro Icardi, o time de Paris venceu o Reims por 2 a 0 como visitante.

Nas cinco rodadas disputadas até agora, o Paris Saint-Germain perdeu nas duas primeiras e se recuperou com os três triunfos consecutivos. Agora com nove pontos está na sétima colocação. O líder é o Rennes, que chegou aos 13 com a vitória por 3 a 0 como visitante contra o Saint-Étienne no sábado.

Nos dois jogos que fez sem Neymar, o técnico alemão Thomas Tuchel teve a estreia na temporada 2020/2021 do atacante francês Kyllian Mbappé. Neste domingo, os dois atuaram pela primeira vez juntos e mostraram a importância deles para o elenco.

Mbappé foi o responsável pela assistência do primeiro gol de Icardi. Aos oito minutos, o francês arrancou pelo meio e enfiou para Icardi. O argentino limpou a marcação e bateu na saída do goleiro Rajkovic para balançar as redes. O segundo gol saiu na etapa final, aos 17. Após tabelar com o alemão Draxler, Neymar cruzou rasteiro para o centroavante apenas empurrar para a meta e definir o placar.

Os dois ainda tiveram chance de ampliar. Mbappé perdeu oportunidade incrível aos 37 minutos ao chutar torto de dentro da área. Neymar quase deixou o dele aos 47 em cobrança de falta da intermediária que a bola pegou efeito e passou perto da trave esquerda de Rajkovic.

Os outros resultados deste domingo no Campeonato Francês foram Bordeaux 0 x 0 Nice, Angers 3 x 2 Brest, Dijon 2 x 2 Montpellier, Monaco 3 x 2 Strasbourg, Nîmes 1 x 1 Lens e Lorient 1 x 1 Lyon.