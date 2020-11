Neymar se recupera e pode entrar em campo pelo PSG contra o Monaco nesta sexta

Neymar pode voltar a jogar nesta sexta-feira - (Foto: Daniel Apuy/Reuters)

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou dos últimos jogos do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar pode voltar a jogar nesta sexta-feira. O técnico do clube francês, o alemão Thomas Tuchel, revelou nesta quinta que o atacante foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinamentos coletivos e que é possível que ele jogue alguns minutos contra o Monaco, em Montecarlo, pela 11.ª rodada do Campeonato Francês.

"O Neymar não jogou com o Brasil (nas Eliminatórias), está sem ritmo e assim precisamos ter cuidado. Vamos acelerar algumas situações de treinamento hoje (quinta-feira) com ele e estou confiante que ele vai jogar alguns minutos contra o Monaco", avisou o treinador em entrevista coletiva.

Também nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain divulgou um comunicado médico apontando a recuperação do brasileiro. "Neymar Jr. deu continuidade ao atendimento e aos treinamentos individualizados nos últimos dias conforme planejado, e espera-se retomar o treinamento em grupo hoje", informou o clube em suas redes sociais e no site oficial.

Outro que está voltando ao time é o atacante Kylian Mbappé. Também com lesão na coxa, o francês foi ausência dos últimos dois jogos. "É um bom estado de espírito de Mbappé. Estou contente e confiante com ele, que quer sempre jogar. Ele foi bem na seleção da França e estamos nos comunicando bem, sempre. Ele fez treinamento completo com a gente ontem (quarta-feira) e acho que está muito bem para jogar", ressaltou Tuchel.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com 24 pontos após 10 rodadas, mas a preocupação maior é com a Liga dos Campeões da Europa. O time, atual vice-campeão do continente, está em situação complicada no Grupo H - é o terceiro colocado com três pontos, atrás dos líderes Manchester United e RB Leipzig, que somam seis cada após três jogos. O próximo desafio é contra a equipe da Alemanha, na terça-feira, em Paris.