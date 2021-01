Neymar faz 2 de pênalti, mas PSG leva virada do Lorient e deixa a liderança

Neymar faz dois gols de pênalti, mas mesmo assim PSG perde - (Foto: Reprodução/ Jovem Pan)

Neymar fez sua parte e marcou duas vezes para o Paris Saint-Germain neste domingo. No entanto, o time parisiense levou a virada no fim e foi derrotado pelo Lorient fora de casa. Com isso, a equipe comandada por Mauricio Pochettino, que sofreu seu primeiro revés desde que foi contratado para substituir Thomas Tuchel, deixou a liderança do Campeonato Francês.

A primeira colocação ficou momentaneamente com o Lyon, que venceu o Bordeaux por 2 a 1 no sábado e soma 46 pontos. O PSG, com um ponto a menos, caiu para o segundo lugar. O Lille, porém, ainda joga na rodada contra o Dijon e assume a ponta em caso de vitória. O Lorient chegou a 15 pontos, subiu para a 19ª e penúltima colocação e deixou a lanterna para o Nîmes.

Enganou-se quem pensou que o PSG, que briga entre os primeiros, tivesse tranquilidade diante de um rival que luta para sair da zona de rebaixamento. Os parisienses oscilaram dentro da partida e foram superados por um valente Lorient, que assegurou a vitória com um gol nos acréscimos.

Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo e chegaram ao primeiro gol com Abergel, aproveitando sobre em dividida aos 36 minutos. Pouco tempo depois, porém, Neymar sofreu pênalti que ele mesmo converteu para empatar o jogo.

Na etapa complementar, o PSG voltou um pouco melhor e conseguiu a virada cedo, aos 12 minutos, novamente com Neymar convertendo pênalti, sofrido, desta vez, pelo atacante argentino Icardi. Os visitantes foram superiores em boa parte e tiveram chances para ampliar, mas cometeram erros de desatenção que custaram a vitória.

O empenhado Lorient marcou duas vezes em 12 minutos para assegurou o triunfo de virada. Os dois autores dos gols saíram do banco de reservas. Aos 35, Wissa tabelou na área, ganhou do marcador e mandou para as redes para empatar o jogo. Aos 47, Moffi foi lançado em contra-ataque, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Rico para a euforia dos anfitriões, que festejaram muito.

No fim, não foi um bom final de semana para Neymar. O craque brasileiro assistiu ao seu Santos ser derrotado no sábado para o Palmeiras, perdendo a aposta com Gabriel Jesus, e agora viu sua equipe levar a virada do então lanterna no Francês.

Em outros jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês já encerrados neste domingo, o Saint-Étienne derrotou o Nice por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Reims sobre o Strasbourg, o Angers fez 3 a 1 no Nîmes e o Metz superou o Brest por 4 a 2.