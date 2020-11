Neuer e Joachim Löw reclamam de maratona de jogos: 'Os problemas vão se agravar'

Joachim Löw, técnico da seleção alemã - (Foto: Sebastião Moreira / EFE)

O calendário apertado por conta dos efeitos provocados pela paralisação do futebol entre março e junho por conta da pandemia do novo coronavírus já tem causado problemas para clubes e seleções. Mesmo com a temporada 2020/2021 ainda em sua primeira metade, jogadores e técnicos têm reclamado do pouco tempo entre as partidas. Na seleção da Alemanha, o goleiro e capitão Manuel Neuer e o treinador Joachim Löw criticaram essa maratona de jogos.

"Os jogadores estão no limite de sua carga de trabalho. Nunca tivemos uma temporada como esta e espero que não a tenhamos novamente", afirmou Neuer, de 34 anos, que joga profissionalmente desde 2006.

"Alguns exercícios nos treinamentos são simplesmente impossíveis neste momento. Depois dos jogos fazemos a recuperação, depois um pouco de tática e temos que jogar de novo", explicou o goleiro, após emendar três jogos da Liga dos Campeões da Europa em três semanas, algo inédito no anos anteriores. "Não fazemos mais pequenos torneios, mini-jogos ou trabalho de duelos", acrescentou.

Löw, questionado sobre a longa lista de lesões, criticou o ritmo alucinante do futebol após a paralisação. "Devíamos ter previsto isso e só jogamos dois meses nesta temporada. Os problemas vão se agravar. Se os treinadores não forem razoáveis, teremos um enorme problema no próximo ano", disse. "Espero que os responsáveis pelos calendários reflitam", acrescentou.

Apesar de todos os problemas, Neuer também está tentando ver o lado positivo. "Nós, jogadores de futebol, não podemos nos queixar, mesmo que estejamos no limite de nossa carga de trabalho. Ao contrário de tantos outros, temos o direito de jogar e estamos muito felizes. Basta olhar para o esporte amador ou a situação em outras modalidades esportivas", completou.