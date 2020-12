Náutico vence o Sampaio Corrêa, mas segue dentro da zona de degola da Série B

Foto: Divulgação

O Náutico conquistou uma importante vitória ao bater o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, nesta tarde, no Estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano agora soma 32 pontos, em 17º lugar, mas ainda na zona de rebaixamento.

Bastante desfalcado e cansado pelos jogos longe de casa, o Sampaio não vive um bom momento. Não vence há quatro jogos e continua de fora do G4 zona de acesso. Com 45 pontos aparece em quinto lugar, porém, quatro pontos atrás do Juventude, o quarto colocado.

Mesmo atuando fora de casa, o Sampaio Corrêa precisou de apenas dois minutos para criar o primeiro lance de perigo. Roney chutou rasteiro de fora da área e Anderson espalmou. Depois do susto, o Náutico passou a controlar a posse da bola, mas sem ser efetivo. O visitante também se acalmou, preferindo ficar mais no setor defensivo, mesmo porque foi escalado com muitos desfalques.

A partida foi paralisada aos 22 minutos para atender Eric Caldas, profissional da parte técnica da produtora que estava fazendo a transmissão do jogo. Ele ficou sabendo da morte de um parente, se sentiu mal e desmaiou, batendo a cabeça.

Mas foi atendido, já consciente, passava bem e seguiu para exames mais detalhadas num hospital próximo. A parada de 16 minutos foi boa para os jogadores, porque o jogo estava sendo disputado sob calor de 32 graus.

Na volta, a principal chance foi do Náutico aos 40 minutos, quando Brayan ajeitou a bola para o chute de Paiva, de fora da área. Mas a bola desviou em Daniel Fernandes, ganhou efeito, subiu e exigiu que o goleiro Gustavo se esticasse todo para dar um tapa na bola.

No segundo tempo, o Sampaio se manteve muito na defesa e chamou para cima o Náutico. Mesmo sem muita técnica, mas com muita pressão, o time pernambucano passou a dominar o jogo. Aos nove minutos, Jean Carlos cabeceou e Gustavo fez boa defesa.

O gol saiu aos 22 minutos, após cobrança de escanteio. Camutunga subiu mais do que toda a defesa e desviou no canto direito do goleiro. O Sampaio Corrêa não teve forças para reagir.

Pela 31ª rodada, o Náutico recebe o Cuiabá, terça-feira às 21h30. Na quarta-feira, em São Luis, o Sampaio Corrêa vai medir forças com o Guarani, a partir das 19h15.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

NÁUTICO - Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Djavan (Matheus Trindade), Rhaldney (Renan Foguinho) e Jean Carlos (Ruy); Bryan (Jorge Henrique), Paiva e Vinícius (Dadá). Técnico: Hélio dos Anjos.

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Joazi, Flávio Boaventura, Daniel Felipe e João Victor (Eloir); Serginho, Vinícius Kiss (Dione) e Marcinho; Roney (Mailson), Caio Dantas (Jackson) e Robson (Gustavo Ramos). Técnico: Léo Condé.

GOL - Camutanga aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Vinícius e Ruy (Náutico). Caio Dantas e Vinícius Kiss (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).