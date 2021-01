Napoli elimina Spezia e vai encarar a Atalanta na semifinal da Copa da Itália

O Napoli não deu chances para o Spezia, nesta quinta-feira, no Estádio San Paolo, em Nápoles, e com uma vitória, por 4 a 2, garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da Itália. Com o resultado, o time do técnico Gennaro Gattuso vai enfrentar a Atalanta, dia 3, em Bérgamo. No mesmo dia, Internazionale e Juventus vão jogar em Milão.

A superioridade do Napoli na partida ficou evidente logo no início, quando, aos cinco minutos, o francês Koulibaly, de letra, abriu o placar. O Spezia até tentou reagir, mas Estevez perdeu boa chance. Daí para frente só deu o time de azul.

Aos 20 minutos, o mexicano Lozano escapou pela meia-direita e encheu o pé no ângulo esquerdo de Krapikas. Se não fossem pelo menos três boas defesas do goleiro, o placar do primeiro tempo poderia ter sido histórico.

Na ânsia de tentar diminuir a desvantagem, o Spezia abriu seu sistema defensivo e viu Politano livre aumentar para 3 a 0 a vantagem dos anfitriões, aos 30 minutos. O próprio jogador estranhou a enorme facilidade para finalizar no gol adversário.

Depois de um gol acertadamente anulado, o Napoli ainda teve tempo para conseguir o quarto gol. Aos 40 minutos, em ritmo de treino, Elmas foi lançado e bateu firme: 4 a 0.

No segundo tempo, o Napoli pareceu ter ficado no vestiário. O time foi perdendo o interesse pela partida e deixou brecha para o Spezia amenizar o prejuízo. Aos 25, Gyasi aproveitou o buraco na defesa napolitana para empurrar a bola para o gol. Três minutos depois, Acampora arriscou, a bola resvalou na zaga e entrou: 4 a 2.

Mas a reação do Spezia parou por aí e o Napoli garantiu presença entre os quatro melhores da Copa da Itália.