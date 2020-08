Napoli e Torino anunciam casos de covid-19 em seus elencos, na Itália

Os clubes italianos anunciaram mais casos de covid-19 em seus elencos nesta quinta-feira. Desta vez, Napoli e Torino confirmaram testes positivos para o novo coronavírus. O time de Nápoles apresenta um caso, enquanto a equipe de Turim soma dois.

No total, os clubes da primeira divisão do Campeonato Italiano já têm oito jogadores com covid-19 nesta semana, em meio às férias, após uma conturbada temporada. Na quarta, Roma e Cagliari revelaram casos em seus elencos.

Todos os oito jogadores estão assintomáticos. A nova temporada está marcada para começar no dia 19 de setembro. As equipes devem começar a se reapresentar na próxima semana, para o início da pré-temporada, após um período de férias reduzidas, devido à pandemia.

Não é somente entre os jogadores de futebol que os casos voltaram a crescer. Na Itália, foram notificados 845 novos infectados nesta quinta-feira, o maior número desde o dia 16 de maio.

A Itália foi um dos países mais afetados pela covid-19, com mais de 35 mil mortes causadas pela nova doença. Foi ainda o primeiro país europeu a suspender sua competição nacional, no dia 9 de março.

Após ser paralisado, o Campeonato Italiano retornou no dia 20 de junho e foi finalizado em 2 de agosto, com a Juventus celebrando seu nono título consecutivo, um novo recorde na história da competição.