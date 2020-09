Nans Peters vence a oitava etapa da Volta da França; Adam Iates é líder no geral

O francês Nans Peters - (Foto: Reprodução)

O francês Nans Peters (AG2R-La Mondiale) venceu, neste sábado, a oitava etapa da Volta da França, ao completar em 4h02min12 a distância de 141 quilômetros entre as cidades de Cazères e Loudenvielle, a primeira etapa nos Altos Pireneus.

Peters, de 26 anos, chegou com 47 segundos de vantagem sobre o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), segundo colocado, e o espanhol Carlos Verona (Movistar), terceiro.

Na classificação geral, o britânico Adam Iates, 12º na etapa, continua na liderança com a camiseta amarela, com três segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que chegou com o mesmo tempo, em 16.º, e nove segundos à frente do francês Guillaume Martin (Cofidis).

Neste domingo, na nona etapa, o pelotão volta a percorrer um trajeto de alta montanha, ao longo de 153 quilômetros, entre Pau e Laruns. A Volta da França está prevista para terminar no dia 20 de setembro.