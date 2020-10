Nadal e Thiem vencem e garantem vaga nas oitavas de final em Roland Garros

Thiem e Nadal - ( Foto: Ian MacNicol/Getty Images)

Rafael Nadal segue firme em busca do 13º título em Roland Garros. Nesta sexta-feira, o espanhol precisou de apenas 1h35 para superar o italiano Stefano Travaglia, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/0, e garantir vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês.

Apesar do clima frio e chuvoso, que fez a quadra central utilizar o teto retrátil, Nadal apresentou um jogo sólido e não deu chances para o adversário. Na briga por uma vaga nas quartas de final, o número 2 do ranking da ATP vai ter pela frente o norte-americano Sebastian Korda, de 20 anos, 213 do mundo, que eliminou o também espanhol Pedro Martínez, em 1h59, ao marcar 6/4, 6/3 e 6/1. Na rodada anterior, ele bateu o compatriota John Isner, 23º do ranking.

Sebastian Korda é filho de Petr Korda, tenista checo que chegou ao segundo lugar no ranking mundial, vencedor do Aberto da Austrália de 1998. Ele tem duas irmãs golfistas.

Outro favorito ao título no saibro de Paris, Dominic Thiem, terceiro cabeça de chave, se classificou, ao vencer o norueguês Casper Ruud, em 2h15: 6/4, 6/3 e 6/1. Ganhador do US Open e finalista em Roland Garros nos dois últimos anos, o austríaco vai enfrentar o francês Hugo Gaston, que superou o suíço Stanislas Wawrinka, vencedor do torneio em 2015, após cinco sets: 2/6, 6/3, 6/3, 4/6 e 6/0.